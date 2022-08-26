Фонд гарантування у липні виплатив вкладникам збанкрутілих банків 1,67 млрд грн — Finance.ua

Фонд гарантування у липні виплатив вкладникам збанкрутілих банків 1,67 млрд грн Вчора 15:20 — Кредит&Депозит

Фонд гарантування у липні виплатив вкладникам збанкрутілих банків 1,67 млрд грн

На початок серпня 2022 року тривала ліквідація 51 неплатоспроможного банку, ліквідацію 50 банків Фондом уже завершено.

Про це повідомляє Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.

Сума коштів, виплачена вкладникам неплатоспроможних банків

У липні 2022 року виплати гарантованого відшкодування вкладникам банків, що перебувають в управлінні Фонду, склали 1,67 млрд грн. Загалом у січні-липні поточного року вкладники банків, що ліквідуються Фондом, отримали гарантоване відшкодування на суму 2900 млн грн.

Виплати вкладникам у розрізі банків протягом липня 2022 року

Станом на 1 серпня 2022 року загальна сума виплат у межах гарантованого відшкодування вкладникам банків, переданих в управління Фонду після набрання чинності Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» (26.02.2012), склала 93 879,8 млн грн.

До набрання чинності зазначеного закону Фонд виплатив вкладникам відшкодування на загальну суму 4 686,4 млн грн. До 2012 року Фонд лише відшкодовував гарантовану суму вкладникам неплатоспроможних банків, при цьому тимчасову адміністрацію та ліквідацію здійснював НБУ.

Таким чином, з початку заснування Фонду сума виплат гарантованого відшкодування склала 98 566,14 млн грн.

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