Фонд гарантування продовжив прийняття заявок від претендентів на "Банк Січ" — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Фонд гарантування продовжив прийняття заявок від претендентів на "Банк Січ"

Кредит&Депозит
193
Фонд гарантування вкладів повторно продовжив строки конкурсу з пошуку інвесторів на виведення «Банку Січ» з ринку: не всі встигли подати заявки.
Про це повідомила пресслужба Фонду.
Так, строк подання попередньо кваліфікованими інвесторами конкурсних пропозицій на участь у виведенні з ринку банку продовжено до 19 вересня включно. Також продовжено можливість для інших зацікавлених інвесторів подати заявку на допуск до участі у відкритому конкурсі до 12 вересня.
«Таке рішення було прийняте на прохання одного з зацікавлених інвесторів та з урахуванням виявленого інтересу з боку інших потенційних учасників відкритого конкурсу», — йдеться у повідомленні ФГВ.
За даними ЕП, Фонд отримав прийшов лише один пакет документів від одного учасника конкурсу у попередньо встановлений термін. Цим учасником був один із українських комерційних банків, при цьому від київської влади Фонд не отримав повний пакет документи. Раніше повідомлялося, що столиця хоче інвестувати в «Банк Січ» для створення на його базі Муніципального банку Києва.
Як повідомляв Forbes Україна, активами «Банку Січ» зацікавилися пʼять покупців: Акордбанк, РВС Банк, Таскомбанк, «Укрпошта» та Київська міськадміністрація.
За новими термінами переможця конкурсу Фонд визначить до 23 вересня.
За матеріалами:
Економічна Правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.