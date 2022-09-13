Фонд гарантування продовжив прийняття заявок від претендентів на "Банк Січ" — Finance.ua

Фонд гарантування продовжив прийняття заявок від претендентів на "Банк Січ" Вчора 10:36 — Кредит&Депозит

Фонд гарантування вкладів повторно продовжив строки конкурсу з пошуку інвесторів на виведення « Банку Січ » з ринку: не всі встигли подати заявки.

Про це повідомила пресслужба Фонду.

Так, строк подання попередньо кваліфікованими інвесторами конкурсних пропозицій на участь у виведенні з ринку банку продовжено до 19 вересня включно. Також продовжено можливість для інших зацікавлених інвесторів подати заявку на допуск до участі у відкритому конкурсі до 12 вересня.

«Таке рішення було прийняте на прохання одного з зацікавлених інвесторів та з урахуванням виявленого інтересу з боку інших потенційних учасників відкритого конкурсу», — йдеться у повідомленні ФГВ.

За даними ЕП, Фонд отримав прийшов лише один пакет документів від одного учасника конкурсу у попередньо встановлений термін. Цим учасником був один із українських комерційних банків, при цьому від київської влади Фонд не отримав повний пакет документи. Раніше повідомлялося , що столиця хоче інвестувати в «Банк Січ» для створення на його базі Муніципального банку Києва.

Як повідомляв Forbes Україна, активами «Банку Січ» зацікавилися пʼять покупців: Акордбанк, РВС Банк, Таскомбанк, «Укрпошта» та Київська міськадміністрація.

За новими термінами переможця конкурсу Фонд визначить до 23 вересня.

Економічна Правда За матеріалами:

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