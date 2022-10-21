Фонд гарантування продає завод на етапі будівництва — Finance.ua
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Фонд гарантування продає завод на етапі будівництва

Фондовий ринок
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Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виставляє на продаж об’єкт незавершеного будівництва — комплекс будівель і споруд заводу з переробки кукурудзи на біоетанол, що перебуває на балансі АТ «КБ «Земельний капітал».
Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.
«1 листопада у системі Prozorro.Продажі відбудеться аукціон з продажу об’єкту незавершеного будівництва — комплексу будівель і споруд заводу з переробки кукурудзи на біоетанол у Черкаській області. Актив перебуває на балансі АТ «КБ „Земельний капітал“ та на продаж виставляється повторно», — йдеться в повідомленні.
Загальна площа виставленого на продаж комплексу — 12 003,7 квадратний метрів. Крім того, до складу лоту включено обладнання та інше рухоме майно. Початкова ціна реалізації лоту — 128,8 мільйона гривень.
Торги відбудуться за англійською моделлю аукціону, що передбачає підвищення ціни, відкрито і прозоро. Кошти, отримані від продажу активів, Фонд спрямує на розрахунки з кредиторами АТ «КБ «Земельний капітал».
Банк «Земельний капітал» став сотою установою, що перейшла під управління Фонду гарантування вкладів фізичних осіб; її визнано неплатоспроможною 11 серпня 2021 року.
Національний банк 9 вересня 2021 року ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію АТ «КБ «Земельний капітал».
За матеріалами:
Укрінформ
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