Фонд гарантування оголосив аукціон з продажу активів Златобанку — Finance.ua

Фонд гарантування оголосив аукціон з продажу активів Златобанку Сьогодні 15:44 — Фондовий ринок

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виставляє на продаж пул активів Златобанку.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування

«На 22 січня 2024 у системі Прозорро. Продажі запланований аукціон з продажу пулу активів АТ «Златобанк», що ліквідується Фондом гарантування вкладів. Одним лотом на торги виставлено права вимоги та майнові права за кредитними договорами, укладеними з суб'єктами господарювання і фізичними особами, дебіторська заборгованість та частка корпоративних прав у статутному капіталі ТОВ «Торгово-логістичний комплекс «Арктика» в розмірі 21,05%», — йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що частина виставлених на продаж активів знаходиться в заставі Нацбанку України. Деякі контрагенти, а отже і включені до складу лоту активи, пов’язані між собою та з акціонерами Златобанку.

Загальна заборгованість за виставленими на продаж активами перевищує 16 млрд грн. У забезпечення за кредитами оформлено об'єкти житлової, комерційної нерухомості та земельні ділянки, зокрема квартира, загальною площею 47,9 кв. м в м. Києві, нежитлові приміщення загальною площею 152 кв. м у Харкові, нежитлові будівлі площею понад 15,5 тис. кв. м в Дніпропетровській області та дві земельні ділянки загальною площею 5,96 га в Київській області.

Також у заставі банку — повітряні судна, майнові права на частку в статутному капіталі юридичних осіб, зокрема одного з позичальників та фінансова порука.

Включені до складу лоту активи до цього вже неодноразово виставлялися на індивідуальні торги, а також торгувалися в складі пулу, але не знайшли своїх покупців. Початкова ціна лоту — 1,59 млрд грн. Активи виставляються на продаж за голландським аукціоном.

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