Фонд держмайна знову не зміг продати Білгород-Дністровський порт — Finance.ua

Фонд держмайна знову не зміг продати Білгород-Дністровський порт Сьогодні 18:00

Повторний аукціон з приватизації Білгород-Дністровського морського торговельного порту, запланований на 15 серпня, не відбувся через відсутність учасників.

Про це свідчать дані у системі Prozorro. Продажі.

Аукціон був запланований зі зменшеною удвічі стартовою ціною — 92,45 млн грн, але, відповідно до протоколу, він не відбувся через відсутність учасників.

При цьому на 23 серпня запланований ще один повторний аукціон — заявки почали приймати 14 серпня. Стартова ціна не змінилась — 92,45 млн грн.

Раніше повідомлялось, що п’ятий аукціон з продажу Білгород-Дністровського морського торговельного порту, запланований на 7 серпня, не відбувся через відсутність учасників.

Перший аукціон з приватизації Білгород-Дністровського порту не відбувся, оскільки на нього ніхто не зареєструвався. Стартова ціна на ньому становила 187,6 млн грн.

На другому аукціоні стартову ціну було знижено удвічі до 93,8 млн грн, і порт було продано за 220 млн грн ТОВ «Укрдонінвест», що належить українському бізнесмену Віталію Кропачову. Однак «Укрдонінвест» не сплатив кошти.

Економічна Правда За матеріалами:

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