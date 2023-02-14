Фонд держмайна змінює керівників на 47 держпідприємствах — Finance.ua

Фонд держмайна змінює керівників на 47 держпідприємствах Сьогодні 16:16

Фонд держмайна починає звільняти недоброчесних керівників підприємств за результатами аналізу фінансово-економічного стану компаній.

Про це заявив заступник голови ФДМУ Дмитро Кліменков на телемарафоні, повідомляє пресслужба Фонду.

За словами Кліменкова, на семи підприємствах фонд вже змінив керівників, а стосовно ще 40 очікується погодження з боку місцевих військових адміністрацій.

«Зміна менеджменту — результат аналізу фінансово-економічного стану підприємств, який розпочала нова команда Фонду держмайна на чолі з Рустемом Умєровим», — додали в ФДМУ.

За словами Кліменкова, на сьогодні в управлінні ФДМУ передається 2400 підприємств, більшість з яких була передана фонду нещодавно.

«Ми проаналізували стан підприємств, чи виплачують людям зарплати, чи приносять доходи до бюджету», — розповів він.

За його словами, аналіз показав, що на більшості проаналізованих держпідприємств не виконуються фінансово-економічні плани, вони приносять збитки.

«Наша ціль — налагодити роботу державних підприємств, щоб вони працювали чесно та прозоро, без використання сірих схем. Починаємо очищення Фонду держмайна від недобросовісних менеджерів», — заявив Кліменков.

Зазначається, що ФДМУ вже шукає нових менеджерів для держпідприємств.

Для того, щоб подати кандидатуру на заміщення вакантної посади, Фонд планує запровадити онлайн-форму.

"Після цього ФДМУ разом з НАБУ проведе перевірку кандидатів та за результатами співбесід буде приймати рішення, додали у Фонді.

«Це зробить призначення прозорим та відкритим для всіх», — розповів Клименков.

За його словами, для нових керівників ФДМУ розробив KPI, щоб вони належним чином підготували держпідприємства до майбутньої приватизації по найвищій ціні.

Економічна Правда За матеріалами:

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