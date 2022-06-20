Фонд держмайна запровадив укладання договорів оренди в електронному форматі — Finance.ua

Фонд держмайна запровадив укладання договорів оренди в електронному форматі

Вчора 10:33 — Нерухомість

Фонд державного майна України запровадив укладання договорів оренди в електронному форматі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба ФДМУ.

«Фонд державного майна України запровадив електронний формат укладання договорів оренди. Відтепер договори з оренди державного майна будуть приходити підприємцям на електронну пошту», — йдеться в повідомленні.

На думку ФДМУ, така процедура дозволить автоматизувати бюрократичні процеси та загалом пришвидшити процес переходу об’єкта в оренду.

Як повідомлялося, Фонд держмайна раніше оголосив про проведення понад 70 аукціонів з оренди державного майна.

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