Фонд держмайна виставив на продаж архітектурну пам’ятку в центрі Києва — Finance.ua
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Фонд держмайна виставив на продаж архітектурну пам’ятку в центрі Києва

Фондовий ринок
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Фонд держмайна виставив на продаж архітектурну пам’ятку в центрі Києва
Фонд держмайна виставив на продаж архітектурну пам’ятку в центрі Києва
У Києві виставили на продаж Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Дніпро», розташований у Шевченківському районі столиці поряд з метро «Золоті ворота».
Про торги оголосило Регіональне відділення Фонду державного майна України по м. Києву, пише bzh.life.
Актив складається з нежитлових приміщень, загальна площа яких становить 784,8 квадратних метрів. Будівля є об'єктом культурної спадщини.
У 1908−1914 роках у ній містилася літературно-художня організація «Український клуб». Зараз основний вид діяльності підприємства: оптова торгівля іншими товарами господарського призначення (продаж книжкової продукції).
За матеріалами:
Finance.ua
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