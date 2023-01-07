Фонд держмайна у новому році провів уже 20 аукціонів на ₴6,5 мільйона — Finance.ua
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Фонд держмайна у новому році провів уже 20 аукціонів на ₴6,5 мільйона

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Фонд державного майна України у перший тиждень 2023 року провів 20 аукціонів з продажу або оренди низки об’єктів, загальна сума пропозицій становила 6,5 мільйона гривень.
Про це міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов повідомив у ефірі телемарафону.
«За перший тиждень нового року, у перші 5 робочих днів, відбулося 20 аукціонів, серед яких було 8 аукціонів із продажу майна та 12 орендних аукціонів. ...Було 52 заявки. Загальна сума пропозицій, які здобули перемогу, 6,5 млн грн», — сказав урядовець.
Зокрема, за його словами, серед об’єктів, виставлених продаж, був відпочинковий табір на Одещині, ціна якого зросла майже у 2,5 раза — до 2,6 млн грн, будівля у Закарпатській області (ціна зросла у 135 разів), а також декілька невеликих приміщень на Львівщині, Київщині та в інших областях.
Немчінов зауважив, що учасники аукціонів «дуже різні», повномасштабне вторгнення росії їх не відлякало.
«Загалом за 4 місяці рестарту малої приватизації, від вересня до грудня, у торгах узяли майже тисяча учасників — 973... Загалом Фонд держмайна реалізував майна на 2 млрд грн. Це досить багато», — сказав урядовець.
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Як повідомлялося, перші орендні аукціони у 2023 році відбулися 4 та 6 січня.
Наступного тижня Фонд держмайна планує провести 19 аукціонів з приватизації державного майна.
З 19 серпня 2022 року, коли було відновлено процес малої приватизації, Фонд держмайна провів понад 120 аукціонів на Прозорро.Продажі. Загальна сума переможних торгів становить 1,8 млрд грн.
За матеріалами:
Укрінформ
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