Фонд держмайна спрощує процедуру приватизації та оренди держоб'єктів — Finance.ua

Фонд держмайна спрощує процедуру приватизації та оренди держоб'єктів

Вчора 20:31 — Нерухомість

Фонд держмайна ініціював спрощення процедури приватизації та оренди державних об’єктів з огляду на необхідність підтримки бізнесу у воєнний час. Усі відповідні документи проходять фінальні погодження.

Про це заявила в.о. глави Фонду держмайна Ольга Батова.

Незабаром сотні тисяч квадратних метрів державних площ і інших активів стануть знову доступними для підприємців через оренду та приватизацію.

«Ми активно працюємо над створенням нових можливостей для релокації та підтримки бізнесу, збереження та створення робочих місць», — наголосила посадовиця.

Окрім того, орендарів держмайна в зоні активних бойових дій буде звільнено від орендної плати, як і певні категорії орендарів, які не можуть працювати зараз. У всіх інших регіонах КМУ буде запропоновано до погодження зниження орендної плати.

За словами Батової, бізнес і держава сьогодні працюють як один організм, усі сили якого націлено на якнайшвидшу перемогу та відбудову України.

В.о. глави ФДМУ також підбила підсумки місяця роботи відомства.

По-перше, державні дані перебувають у безпеці. У Фонді забезпечили перенесення в безпечне місце та захист серверів і баз даних реєстрів корпоративних прав, об’єктів держвласності та звітів про оцінку майна. Роботу реєстрів відновлено, як і сайтів ФДМУ з оренди та приватизації.

По-друге, за словами в. о. очільниці відомства, Фонд зараз рахує кожну гривню втрат, і росія за все заплатить — відомство розробило і внесло через народних депутатів законопроєкт щодо створення реєстру звітів про оцінку збитків, завданих агресором.

По-третє, в управлінні ФДМУ активно працюють майже 150 підприємств. Енергетичні компанії, комбінати хлібопродуктів та інші критичні для країни підприємства — усі виконують свої завдання й забезпечують державу необхідним ресурсом.

По-четверте, посівну розпочато. Аграрні підприємства в управлінні Фонду, які не розташовані на території активних бойових дій, уже обробили понад 5,6 тис. га.

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