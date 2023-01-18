Фонд держмайна планує продати ще один порт — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Фонд держмайна планує продати ще один порт

Казна та Політика
29
Фонд держмайна планує продати ще один порт
Фонд держмайна планує продати ще один порт, Фото:uk.wikipedia.org
Фонд державного майна планує виставити на аукціон з приватизації Білгород-Дністровський морський торговельний порт до кінця зими.
Про це повідомив керівник регіонального відділення ФДМУ в Одеській і Миколаївській областях Олександр Славський.
«До кінця січня або у перших числах лютого ми зможемо виставити на аукціон Білгород-Дністровський морський торговельний порт», — сказав Славський.
Місце для вашої реклами
У 2016 році обговорювалося потенційне закриття порту через один-два роки. Причиною тоді називали помилки в господарській діяльності та «природну ситуацію».
Білгород-Дністровський порт розташований на березі Дністровського лиману північно-західніше від Дністровсько-Цареградського гирла. Входження суден здійснюється тільки у світлий час доби згідно з графіком підйому моста.
Порт має дев’ять причалів, обладнаними всім необхідним для функціонування у складі єдиного виробничого перевантажувального комплексу. Він відкритий для навігації цілорічно.
У вівторок, 17 січня Фонд державного майна продав морський порт Усть-Дунайськ на аукціоні за 201 млн грн. Стартова ціна зросла у більш ніж втричі з 60 млн грн.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
НВ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.