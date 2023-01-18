Фонд держмайна планує продати ще один порт — Finance.ua

Фонд держмайна планує продати ще один порт
Фонд державного майна планує виставити на аукціон з приватизації Білгород-Дністровський морський торговельний порт до кінця зими.
Про це повідомив керівник регіонального відділення ФДМУ в Одеській і Миколаївській областях Олександр Славський.
«До кінця січня або у перших числах лютого ми зможемо виставити на аукціон Білгород-Дністровський морський торговельний порт», — сказав Славський.
У 2016 році обговорювалося потенційне закриття порту через один-два роки. Причиною тоді називали помилки в господарській діяльності та «природну ситуацію».
Білгород-Дністровський порт розташований на березі Дністровського лиману північно-західніше від Дністровсько-Цареградського гирла. Входження суден здійснюється тільки у світлий час доби згідно з графіком підйому моста.
Порт має дев’ять причалів, обладнаними всім необхідним для функціонування у складі єдиного виробничого перевантажувального комплексу. Він відкритий для навігації цілорічно.
У вівторок, 17 січня Фонд державного майна продав морський порт Усть-Дунайськ на аукціоні за 201 млн грн. Стартова ціна зросла у більш ніж втричі з 60 млн грн.
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