Фонд держмайна планує продати ще один порт — Finance.ua

Фонд держмайна планує продати ще один порт Сьогодні 15:47 — Казна та Політика

Фонд держмайна планує продати ще один порт, Фото:uk.wikipedia.org

Фонд державного майна планує виставити на аукціон з приватизації Білгород-Дністровський морський торговельний порт до кінця зими.

Про це повідомив керівник регіонального відділення ФДМУ в Одеській і Миколаївській областях Олександр Славський.

«До кінця січня або у перших числах лютого ми зможемо виставити на аукціон Білгород-Дністровський морський торговельний порт», — сказав Славський.

У 2016 році обговорювалося потенційне закриття порту через один-два роки. Причиною тоді називали помилки в господарській діяльності та «природну ситуацію».

Білгород-Дністровський порт розташований на березі Дністровського лиману північно-західніше від Дністровсько-Цареградського гирла. Входження суден здійснюється тільки у світлий час доби згідно з графіком підйому моста.

Порт має дев’ять причалів, обладнаними всім необхідним для функціонування у складі єдиного виробничого перевантажувального комплексу. Він відкритий для навігації цілорічно.

У вівторок, 17 січня Фонд державного майна продав морський порт Усть-Дунайськ на аукціоні за 201 млн грн. Стартова ціна зросла у більш ніж втричі з 60 млн грн.

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