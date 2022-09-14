Фонд держмайна хоче пустити з молотка дві будівлі «дочки» російського держбанку у Києві — Finance.ua

Фонд держмайна хоче пустити з молотка дві будівлі «дочки» російського держбанку у Києві
Фонд гарантування вкладів фізосіб проведе аукціон із продажу двох активів " Дочки" російського банку ВЕБ.рф — Промінвестбанку.
Про це йдеться у повідомленні пресслужби Фонду.
Аукціон заплановано на 20 вересня. Йдеться про два нежитлові приміщення Промінвестбанку на Лівому березі Києва. Загальна площа приміщень — понад тисячу квадратних метрів. Будинки української «дочки» російського банку виставляються на продаж вперше.
Перший лот — комерційна нерухомість загальною площею 2152 кв.м, на вулиці Драгоманова у Києві. Стартова ціна — 54,9 млн грн.
Другий лот — комерційна нерухомість площею 1 623,2 кв. м, по вулиці Червоноткацька. Початкова ціна реалізації складає 31,9 млн. грн.
Виручені від продажу активів кошти Фонд направить на розрахунки з кредиторами Промінвестбанку.
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