Фонд держмайна хоче пустити з молотка дві будівлі «дочки» російського держбанку у Києві — Finance.ua

Фонд держмайна хоче пустити з молотка дві будівлі «дочки» російського держбанку у Києві Вчора 13:32 — Казна та Політика

Фонд держмайна хоче пустити з молотка дві будівлі «дочки» російського держбанку у Києві, www.fg.gov.ua

Фонд гарантування вкладів фізосіб проведе аукціон із продажу двох активів " Дочки" російського банку ВЕБ.рф — Промінвестбанк у.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Фонду.

Аукціон заплановано на 20 вересня. Йдеться про два нежитлові приміщення Промінвестбанку на Лівому березі Києва. Загальна площа приміщень — понад тисячу квадратних метрів. Будинки української «дочки» російського банку виставляються на продаж вперше.

Перший лот — комерційна нерухомість загальною площею 2152 кв.м, на вулиці Драгоманова у Києві. Стартова ціна — 54,9 млн грн.

Другий лот — комерційна нерухомість площею 1 623,2 кв. м, по вулиці Червоноткацька. Початкова ціна реалізації складає 31,9 млн. грн.

Виручені від продажу активів кошти Фонд направить на розрахунки з кредиторами Промінвестбанку.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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