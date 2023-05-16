Flydubai відкриє новий маршрут до Польщі: звідки полетить — Finance.ua

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Flydubai відкриє новий маршрут до Польщі: звідки полетить

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Flydubai відкриє новий маршрут до Польщі: звідки полетить
Flydubai відкриє новий маршрут до Польщі: звідки полетить
Бюджетна авіакомпанія Flydubai анонсувала новий напрямок до Польщі. Літатиме з Дубая до Познані.
Стартувати з польотами планують у жовтні. Інші деталі нового маршруту — читайте у матеріалі нижче.

Розклад і ціни

Перший рейс виконають 29 жовтня. Літатимуть тричі на тиждень: щосереди, п’ятниці та неділі. Тривалість польотів складатиме 6 — 7 годин залежно від напрямку. У Дубаї літаки з Познані будуть обслуговуватись у терміналі 2.
Продаж квитків на нові рейси Дубай — Познань вже відкрито. Переліт у листопаді 2023 року в економкласі коштує 2 300 злотих в обидві сторони з урахуванням зборів. Ціна включає провезення тільки ручної поклажі 7 кілограмів.
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«Ми бачимо зростальний попит на подорожі між ОАЕ та Польщею з моменту запуску наших польотів на цьому ринку у 2018 році, коли ми розпочали польоти до Кракова», — прокоментував розширення мережі маршрутів голова flydubai Гейт Аль Гейт.
Зараз flydubai щодня літає з Дубая до Варшави, куди рейси були відкриті у 2021 році, і п’ять разів на тиждень із Дубая до Кракова. З 26 червня авіаперевізник збільшить частоту польотів до Кракова до щоденної. Так, Познань — третє польське місто у маршрутній мережі Flydubai.
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За матеріалами:
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