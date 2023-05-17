FlixBus запускає нову автобусну лінію з Києва до аеропортів Шопена і Модлін у Варшаві — Finance.ua

FlixBus запускає нову автобусну лінію з Києва до аеропортів Шопена і Модлін у Варшаві Сьогодні 09:45 — Особисті фінанси

FlixBus запускає нову автобусну лінію з Києва до аеропортів Шопена і Модлін у Варшаві

Оператор автобусних перевезень FlixBus оголосив про запуск прямої автобусної лінії з Києва до Варшави, яка заїжджає до аеропортів Шопена та Модлін.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Це перша пряма лінія Flix з України до аеропорту Шопена. Зазначається, що повний маршрут нової лінії N3225: Київ — Житомир — Рівне — Луцьк — Люблін — аеропорт Варшава-Шопен — Варшава (автостанція Заходня) — аеропорт Варшава-Модлін.

При цьому перший рейс відбудеться 30 травня.

На початку своєї роботи нова лінія буде курсувати два рази на тиждень, а від 14 червня — збільшить частоту до 4 разів на тиждень.

Графік рейсів

З Києва автобус курсуватиме по вівторках, четвергах, п’ятницях та неділях.

Відправляючись о 13:30 з Центральної Автостанції у Києві, він прибуває до аеропорту Шопена о 05:10, а до аеропорту Модлін о 06:40 ранку наступного дня.

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На проходження кордону у розкладі закладено 4 години, але у компанії нагадують, що тривалість проходження кордону буває непередбачуваною, тому, плануючи подорож, варто закладати додатковий час до наступної пересадки.

У зворотному напрямку рейс виїжджає з аеропорту Модлін о 18:45, з аеропорту Шопена — о 20:15, прибуваючи до Центральної автостанції у Києві о 12:55. Відправлення по вівторках, середах, п’ятницях та неділях.

Вартість квитка

Ціна на квиток від Києва до будь-якого з аеропортів Варшави починається від 1299 грн.

Вартість квитків може варіюватися від дня відправлення та кількості вже проданих квитків на конкретний рейс.

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Аеропорт імені Фредеріка Шопена вважається найбільшим аеропортом Польщі, з нього виконуються авіарейси до 54 країн світу. Модлін — невеликий аеропорт у передмісті Варшави, відомий перш за все як хаб для лоу-кост авіаперевізників.

«Це вже сьома лінія FlixBus безпосередньо між Києвом і Варшавою. Українська мережа має також два прямих рейси до аеропорту Будапешта. Загалом FlixBus має вже 21 прямий маршрут з України до 6 європейських країн: Німеччини, Польщі, Чехії, Угорщини, Словаччини та Австрії. Квитки на нові лінії вже у продажу», — резюмували в компанії.

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