FlixBus відновив два міжнародні маршрути з України до Польщі — Finance.ua
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FlixBus відновив два міжнародні маршрути з України до Польщі

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FlixBus відновив два міжнародні маршрути з України до Польщі
FlixBus відновив два міжнародні маршрути з України до Польщі
Найбільший автобусний перевізник у Європі FlixBus продовжує розширяти мережу своїх рейсів між Україною і країнами ЄС. Компанія анонсувала відновлення двох популярних маршрутів до Польщі.
Так, зелені автобуси найбільшого оператора пасажирських перевезень у Європи FlixBus курсуватимуть з Чернівців до Кракова і Варшави. Крім цього, маршрутом, що прямує до польської столиці, можна буде добратися і до Любліна. Відновлені міжнародні рейси почали обслуговувати уже з 6 січня.

Повні маршрути відновлених нових ліній FlixBus

  • № 3232: Чернівці — Коломия — Івано-Франківськ — Львів — Краків;
  • № 3241: Чернівці — Коломия — Івано-Франківськ — Львів — Люблін — Варшава.
Відправлення на обох маршрутах — щоденні. Автобус до Кракова відправлятиметься з Чернівців о 06:45, а прибуття заплановане на 20:00. Квиток коштує 164,99 злотих.
Нагадаэмо, після 24 лютого 2022 року FlixBus запустив 6 нових маршрутів з України до Європи. Загалом компанія налічує 14 ліній з України до 5 європейських країн: Польщі, Чехії, Угорщини, Словаччини та Австрії.
За матеріалами:
Телеканал 24
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