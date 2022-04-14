FlixBus відновлює міжнародні рейси до України — Finance.ua

FlixBus відновлює міжнародні рейси до України

Вчора 16:31 — Особисті фінанси

FlixBus відновлює міжнародні рейси до України

Європейський автобусний перевізник FlixBus оголосив про відновлення маршрутів до Києва та ще низки українських міст, рейси до яких були призупинені з початком війни: Житомир, Рівне, Вінниця, Умань, Хмельницький, Тернопіль.

Про це повіодомили в прес-службі перевізника.

«Сьогодні потік людей, які заїжджають на територію України, продовжує зростати, і, відповідно до наших даних, зараз вже становить приблизно половину від кількості людей, що виїжджають», — пояснив директор FlixBus в Україні, Польщі та країнах Балтії Міхал Леман.

Загалом для подорожуючих з/до України станом на 14 квітня доступні 8 прямих міжнародних маршрутів FlixBus:

З Польщі до України і назад:

N3222 Варшава — Люблін — Луцьк — Рівне — Житомир — Київ, щоденно з 18 квітня

3241 Варшава — Люблін — Львів — Івано- Франківськ — Коломия — Чернівці, щоденно

3231 Вроцлав — Ополе — Катовіце — Краків — Львів, 3 рази на тиждень з 28 квітня

3232 Краків — Львів — Івано-Франківськ, щоденно

З Угорщини до України і назад:

N3280 Будапешт — Ужгород — Мукачево — Львів — Рівне — Житомир — Київ, 2 рази на тиждень з 28 квітня — нова лінія

3285 Будапешт — Ньїредьгаза — Ужгород — Мукачево — Львів, 3 рази на тиждень

З Чехії до України і назад:

N3270 Прага — Брно — Оломоуць — Острава — Катовіце — Краків — Львів — Рівне — Житомир — Київ, 4 рази на тиждень, з 18 квітня

N3277 Плзень — Прага — Брно — Оломоуць — Острава — Катовіце — Краків — Львів — Тернопіль — Хмельницкий — Вінниця — Умань, 5 разів на тиждень, з 20 квітня

Компанія планує продовжувати відновлювати автобусні лінії, як тільки ситуація в тому чи іншому регіоні буде стабілізовуватись. При цьому у FlixBus запевняють, що поки не планують підвищувати ціни на квитки.

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