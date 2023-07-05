FlixBus відкрив прямий маршрут з України до аеропорту Кракова — Finance.ua

FlixBus відкрив прямий маршрут з України до аеропорту Кракова Сьогодні 16:32 — Особисті фінанси

FlixBus відкрив прямий маршрут з України до аеропорту Кракова

Оператор автобусних перевезень FlixBus запустив нову лінію Трускавець — Катовіце, яка проходить через Львів і Краків із заїздом до аеропорту Кракова.

Про це повідомляє пресслужба перевізника.

Рейс N3234 також проходить через українські міста Дрогобич і Стрий та через польські міста Жешув і Тарнув.

Аеропорт «Краків-Баліце ім. Іоана Павла ІІ» вперше з’явився в українській мережі FlixBus, раніше доїхати до нього можна було тільки рейсом із пересадкою.

Відправлення нової лінії відбуваються щоденно. З Трускавця автобус відправляється о 18:35, о 20:40 — зі Стрийського автовокзалу Львова та о 21:15 з львівського автовокзалу «Двірцевий», прибуваючи до Кракова о 5:45 ранку наступного дня, до аеропорту Кракова — о 6:20, до Катовіце — о 7:30 ранку.

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Відправлення в зворотному напрямку з Катовіце — о 22:05, з аеропорту Кракова о 23:15, з автовокзалу Кракова — о 23:50. Відповідно, прибуття до автовокзалу «Двірцевий» у Львові о 9:20, до Стрийського о 9:55, і до Трускавця о 12:00.

Перший рейс відбудеться 14 липня. Автобуси курсуватимуть щоденно. Квитки можна забронювати на сайті, через мобільний застосунок FlixBus або партнерські туристичні агентства.

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У компанії також нагадують, що в розкладі зазначено запланований час прибуття. Враховуючи непередбачуваність тривалості проходження кордону, реальний час може відрізнятися від запланованого. Варто це враховувати, плануючи подорож, особливо якщо ви плануєте подальші пересадки.

Довідка Finance.ua:

FlixBus має 5 прямих рейсів з України до європейських аеропортів: дві прямі лінії до аеропорту ім. Ференца Ліста в Будапешті, дві заїжджають до аеропорту «Модлін» у Варшаві, одна — до варшавського аеропорту ім. Шопена, і, нарешті, нова лінія доставить пасажирів до аеропорту Кракова.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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