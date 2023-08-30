Флагман від Realme: компанія презентувала смартфон GT5 — Finance.ua

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Флагман від Realme: компанія презентувала смартфон GT5

Технології&Авто
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Флагман від Realme: компанія презентувала смартфон GT5
Флагман від Realme: компанія презентувала смартфон GT5, Фото: Realme
Компанія Realme представила GT5 — смартфон високого класу, який працює на процесорі Snapdragon 8 Gen 2 і підтримує швидку зарядку потужністю 240 Вт.
Про це пише Gizmochina.
На тильній стороні ґаджета розміщено великий острівець для камери, справа від яких Realme зробила світлодіодні смуги і прозоре скляне віконце, яке демонструє процесор Snapdragon.
Спереду розташований високий 6,74-дюймовий OLED-дисплей із роздільною здатністю в 1,5K, високою частотою оновлення в 144 Гц і 1400 ніт пікової яскравості.
Фото: Realme
Фото: Realme
Realme GT5 має до 24 ГБ оперативної і до 1 ТБ основної пам’яті. Смартфон доступний у двох різних варіантах, які відрізняються ємністю акумулятора та швидкістю заряджання:
  • один оснащено акумулятором ємністю 5240 мА·год із підтримкою швидкого заряджання на 150 Вт. Виробник стверджує, що ця модель може досягти повної зарядки за 18 хвилин;
  • друга версія має акумулятор на 4600 мА·год, але підтримує швидке зарядження на 240 Вт. Таким чином, на повний процес знадобиться лише 9,5 хвилин.
Камера потрійна: основний ​​50-мегапіксельний, 8-мегапіксельний надширококутний датчики і 2-мегапіксельний макрообʼєктив. На передній панелі розташована 16-мегапіксельна камера.
Фото: Realme
Фото: Realme
Сканер відбитків пальців вбудовано в дисплей. У якості операційної системи вказано Android 13 з оболонкою Realme UI 4.0.
Realme GT5 матиме два варіанти кольорів: сірий та зелений. Ціни на апарат варіюються в залежності від обсягу оперативної та основної памʼяті:
  • 12 ГБ + 256 ГБ коштуватиме приблизно 411 доларів;
  • 16 ГБ + 512 ГБ — близько 452 долари,
  • 24 ГБ + 1 ТБ — близько 520 доларів.
У Китаї смартфон продаватиметься з 4 вересня.
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