Флагман від Realme: компанія презентувала смартфон GT5 — Finance.ua

Флагман від Realme: компанія презентувала смартфон GT5 Сьогодні 02:33 — Технології&Авто

Флагман від Realme: компанія презентувала смартфон GT5, Фото: Realme

Компанія Realme представила GT5 — смартфон високого класу, який працює на процесорі Snapdragon 8 Gen 2 і підтримує швидку зарядку потужністю 240 Вт.

Про це пише Gizmochina.

На тильній стороні ґаджета розміщено великий острівець для камери, справа від яких Realme зробила світлодіодні смуги і прозоре скляне віконце, яке демонструє процесор Snapdragon.

Спереду розташований високий 6,74-дюймовий OLED-дисплей із роздільною здатністю в 1,5K, високою частотою оновлення в 144 Гц і 1400 ніт пікової яскравості.

Фото: Realme

Realme GT5 має до 24 ГБ оперативної і до 1 ТБ основної пам’яті. Смартфон доступний у двох різних варіантах, які відрізняються ємністю акумулятора та швидкістю заряджання:

один оснащено акумулятором ємністю 5240 мА·год із підтримкою швидкого заряджання на 150 Вт. Виробник стверджує, що ця модель може досягти повної зарядки за 18 хвилин;

друга версія має акумулятор на 4600 мА·год, але підтримує швидке зарядження на 240 Вт. Таким чином, на повний процес знадобиться лише 9,5 хвилин.

Камера потрійна: основний ​​50-мегапіксельний, 8-мегапіксельний надширококутний датчики і 2-мегапіксельний макрообʼєктив. На передній панелі розташована 16-мегапіксельна камера.

Фото: Realme

Сканер відбитків пальців вбудовано в дисплей. У якості операційної системи вказано Android 13 з оболонкою Realme UI 4.0.

Realme GT5 матиме два варіанти кольорів: сірий та зелений. Ціни на апарат варіюються в залежності від обсягу оперативної та основної памʼяті:

12 ГБ + 256 ГБ коштуватиме приблизно 411 доларів;

16 ГБ + 512 ГБ — близько 452 долари,

24 ГБ + 1 ТБ — близько 520 доларів.

У Китаї смартфон продаватиметься з 4 вересня.

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