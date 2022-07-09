Fitch знизило рейтинг білорусі та заявило про неминучість дефолту — Finance.ua

Fitch знизило рейтинг білорусі та заявило про неминучість дефолту
Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings, яке базується в Лондоні, знизило довгостроковий рейтинг дефолту емінента для республіки білорусь з «CCC» до «C», що означає неминучий дефолт.
Про це йдеться в повідомленні на офіційному сайті агентства.
Зниження рейтингу відбулося на тлі оголошеної Мінфіном країни спільної постанови Ради Міністрів і Нацбанку білорусі від 29 червня про те, що платежі за єврооблігаціями будуть виплачуватися замість доларів США білоруськими рублями, зауважили в агентстві. Тоді ж був проведений перший платіж національною валютою.
«Це суперечить договірним документам по облігаціях, які не дозволяють здійснювати розрахунки в альтернативних валютах», — підкреслили в агентстві.
Якщо виплати республікою білорусь за єврооблігаціями не будуть проведені до кінця пільгового періоду, 13 липня, Fitch вважатиме це дефолтом і знизить рейтинг країни до «RD» (обмежений дефолт), а рейтинг цього випуску боргових зобов’язань — до «D» (дефолт). Цей статус зберігатиметься, допоки білорусь не нормалізує своїх відносин з міжнародними кредиторами, зауважили в агентстві.
Як повідомлялося, наприкінці минулого місяця росія отримала дефолт за суверенним боргом в іноземній валюті, що стало кульмінацією жорстких західних санкцій, які закрили шлях для платежів закордонним кредиторам.
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