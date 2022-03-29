Fitch відкликав рейтинги росбанків — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555

Fitch відкликав рейтинги росбанків

Вчора 15:14Фондовий ринок
148
Міжнародне рейтингове агентство Fitch відкликало рейтинги 27 російських банків, афілійованих з ними компаній та їх SPV-компаній.
Про це йдеться у прес-релізі організації.
Так, відкликані рейтинги Сбєрбанку, Газпромбанку, Россільгоспбанку, Альфа-банку, Райффайзенбанку тощо. На момент відкликання рейтинги банків були на рівні «CC».
Крім того, відкликані рейтинги швейцарських «дочок» Сбєрбанку та Газпромбанку, «Сбєрбанк Лізингу», а також кіпрської холдингової компанії Альфа-банку ABH Financial Limited.
Нагадуємо:
Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings більше не публікуватиме дані про суверенний рейтинг Росії.
Згідно з 4-м пакетом санкцій ЄС проти Росії, з 15 квітня починає діяти заборона надання послуг з боку європейських кредитно-рейтингових агенцій для будь-яких російських клієнтів.
Раніше Fitch Ratings анулювало рейтинги всіх російських компаній та їхніх дочірніх структур, які зазнали санкцій ЄС.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Економічна Правда
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.