Fitch відкликав рейтинги росбанків — Finance.ua

Fitch відкликав рейтинги росбанків

Вчора 15:14 — Фондовий ринок

Міжнародне рейтингове агентство Fitch відкликало рейтинги 27 російських банків, афілійованих з ними компаній та їх SPV-компаній.

Про це йдеться у прес-релізі організації.

Так, відкликані рейтинги Сбєрбанку, Газпромбанку, Россільгоспбанку, Альфа-банку, Райффайзенбанку тощо. На момент відкликання рейтинги банків були на рівні «CC».

Крім того, відкликані рейтинги швейцарських «дочок» Сбєрбанку та Газпромбанку, «Сбєрбанк Лізингу», а також кіпрської холдингової компанії Альфа-банку ABH Financial Limited.

Нагадуємо:

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings більше не публікуватиме дані про суверенний рейтинг Росії.

Згідно з 4-м пакетом санкцій ЄС проти Росії, з 15 квітня починає діяти заборона надання послуг з боку європейських кредитно-рейтингових агенцій для будь-яких російських клієнтів.

Раніше Fitch Ratings анулювало рейтинги всіх російських компаній та їхніх дочірніх структур, які зазнали санкцій ЄС.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.