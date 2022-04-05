Fitch відкликало рейтинги восьми найбільших російських компаній — Finance.ua

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Fitch відкликало рейтинги восьми найбільших російських компаній

Вчора 19:42Фондовий ринок
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Fitch відкликало рейтинги восьми найбільших російських компанійFitch відкликало рейтинги восьми найбільших російських компаній
Міжнародне рейтингове агентство Fitch відкликало рейтинги восьми російських компаній «з причин ділового характеру».
Як повідомили в агентстві, відкликання торкнулося рейтингів Evraz, X5 Retail, Petropavlovsk, Nord Gold, Yandex NV, Globaltrans, EuroChem Group AG, Eurasia Drilling Company, а також їхніх дочірніх компаній, що спеціалізуються на розміщенні облігацій.
Найбільшим співвласником Evraz є Роман Абрамович.
У рамках четвертого пакету санкцій, ухваленого країнами ЄС 15 березня 2022 року, європейським агентствам забороняється рейтингувати рф та російські компанії, а також надавати рейтингові послуги російським клієнтам.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: НВ
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