Fitch підтвердив дефолтний статус білорусі — Finance.ua

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Fitch підтвердив дефолтний статус білорусі

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Fitch підтвердив дефолтний статус білорусі
Fitch підтвердив дефолтний статус білорусі
Міжнародне рейтингове агентство Fitch залишило без змін кредитний рейтинг білорусі на рівні RD — обмежений дефолт.
Про це сказано в коментарі агентства до білоруського рейтингу.
Відзначається, що торік білорусь порушила боргові угоди з кредиторами і почала виплачувати свої борги не в доларах, а в національній валюті. Нещодавно чергова виплата знову була здійснена в місцевій валюті. Це своєю чергою стало результатом західних санкцій, які фактично відрізали білорусь від фінансової системи цивілізованого світу.
Крім того, Fitch прогнозує падіння ВВП білорусі на 1,3% в 2023 році і на 0,3% в 2024-му. Це теж є результатом західних санкцій.
Експерти агентства підкреслюють, що подальша військова співпраця з росією і допомога їй в рамках війни проти України збільшує санкційні ризики для білорусі.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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