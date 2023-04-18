Fitch підтвердив дефолтний статус білорусі — Finance.ua

Fitch підтвердив дефолтний статус білорусі Сьогодні 20:44 — Світ

Fitch підтвердив дефолтний статус білорусі

Міжнародне рейтингове агентство Fitch залишило без змін кредитний рейтинг білорусі на рівні RD — обмежений дефолт.

Про це сказано в коментарі агентства до білоруського рейтингу.

Відзначається, що торік білорусь порушила боргові угоди з кредиторами і почала виплачувати свої борги не в доларах, а в національній валюті. Нещодавно чергова виплата знову була здійснена в місцевій валюті. Це своєю чергою стало результатом західних санкцій, які фактично відрізали білорусь від фінансової системи цивілізованого світу.

Крім того, Fitch прогнозує падіння ВВП білорусі на 1,3% в 2023 році і на 0,3% в 2024-му. Це теж є результатом західних санкцій.

Експерти агентства підкреслюють, що подальша військова співпраця з росією і допомога їй в рамках війни проти України збільшує санкційні ризики для білорусі.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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