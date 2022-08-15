Fitch і S&P понизили рейтинг України до переддефолтного — Finance.ua

Fitch і S&P понизили рейтинг України до переддефолтного Вчора 10:46 — Казна та Політика

Fitch і S&P понизили рейтинг України до переддефолтного

Міжнародні рейтингові агентства Fitch і S&P погіршили кредитні рейтинги України у зв’язку з відтермінуванням нею платежів за державним боргом на два роки.

Про це повідомляє Reuters.

Зниження рейтингових позицій стало реакцією на заяву Міністерства фінансів про продовження строку погашення майже 20 млрд доларів міжнародних облігацій на два роки.

«Враховуючи оголошені умови реструктуризації та відповідно до наших критеріїв, ми розглядаємо цю операцію як проблемну та рівнозначну дефолту», — заявили в S&P.

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У Fitch повідомили, що знижують рейтинг України до ’RD’ (обмежений дефолт), а усіх випусків облігацій з переддефолтного рівня «C» до «D» до завершення операції з управління державними борговими зобов’язаннями.

За рейтингом S&P, Україна отримала оцінку в «SD» (selective default), а євробондів — на рівні «D».

У Fitch додають, що коли набуде чинності погодження щодо реструктуризації боргу, агентства зможуть підвищити рейтинг України, вважаючи, що вона вийшла з дефолту.

Довідка Finance.ua:

Україна отримала необхідні згоди від власників євробондів щодо реструктуризації боргу — відтермінування виплат і термінів погашення за ними на два роки.

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Економічна Правда За матеріалами:

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