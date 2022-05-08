Fisker запускає виробництво найбільш далекобійного електрокара у світі — Finance.ua
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Fisker запускає виробництво найбільш далекобійного електрокара у світі

Вчора 04:23Технології&Авто
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В сучасному світі електрокари на ринку конкурують за одним показником — далекобійність. Незабаром компанія Tesla може зіткнутися зі змінами у продажах — Fisker запускає найбільш далекохідний електромобіль у світі.
Глава компанії Fisker Хенріх Фіскер заявив, що він готовий запустити серійне виробництво електрокара з відкритим верхом. За попередньою інформацією, цей автомобіль здатний проїжджати понад 1000 км на повному заряді. Новинка в такому разі може отримати статус самого далекобійного електромобіля.
Наразі гігантом у сегменті електрокарів виступає американська компанія Tesla, яка пропонує широку лінійку моделей. Однак їй у спину дихають інші, не менш відомі виробники, зокрема з Європи. Поки глава компанії Tesla Ілон Маск працює з придбаними соціальними мережами, виробник Fisker будує нову стратегію захоплення ринку електрокарів. Він має намір забрати у американського гіганта значну частку клієнтів.
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Відомо, що зараз у лінійці марки є модель Ronin, яка є 4-дверним кабріолетом з м’яким верхом. За попередньою інформацією, цей електрокар буде запущений у серійне виробництво протягом півтора років. Плани виробника справді амбітні — за 5 років обсяги виробництва мають дійти до позначки 1 млн екземплярів.
Подробиць про новий електрокар поки не так багато. Відомо лише те, що його офіційний дебют заплановано на 2023 рік, а складання — на 2024 рік.
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За матеріалами: car.ru
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