FinTech Ukraine 2022: як цифрові технології змінюють фінансовий світ — Finance.ua

FinTech Ukraine 2022: як цифрові технології змінюють фінансовий світ Сьогодні 12:14

FinTech Ukraine 2022: як цифрові технології змінюють фінансовий світ

Метавсесвіт, Web 3.0, NFT, криптовалюти, блокчейн, необанкінг, BNPL, вбудовані фінанси — можуть стати головними технологічними трендами, здатними суттєво змінити структури ринку фінансових послуг.

Ці теми стали мейнстрімними. Найбільшими та найпопулярнішими конференціями сфери фінтеху в 2022 році є Money 20/20 Europe, Singapore Fintech Festival, Websummit 2022, 12th NextGen Payments & RegTech Forum.

Можна скільки завгодно залишатися скептиком до криптоактивів як інструменту інвестування, але ігнорувати можливості та переваги технології блокчейн — це рівнозначно вистрілу у власну ногу. За прогнозами аналітиків, світовий ринок блокчейну зросте в 143 рази до 2030 року із загальним обсягом у $1,5 трлн. Основні фінансові сервіси, включно з Visa, Mastercard і PayPal, починають використовувати криптоактиви та дають змогу здійснювати криптоплатежі. Instagram вже тестує продаж NFT у додатку. Система блокчейн лягла в основу для створення ідеї нової інтеграції всесвітнього павутиння Web3.0.

Найбільший банк Японії, Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG), планує надавати фінансові послуги через метавсесвіт вже у 2023 році. А найвідоміший польський банк PK O Bank Polski оголосив про відкриття першого банківського відділення в метавсесвіті.

Щодо України, то український фінтех-ринок не тільки не пасе задніх але й знаходиться в авангарді цифрової революції, дивуючи світ успішною реалізацією низки новаторських цифрових рішень. Чого тільки вартий проєкт Міністерства цифрової трансформації «Держава в смартфоні — Дія», від якого в європейців дух перехоплює від захвату.

В інтеграції класичних фінансових продуктів з ультрасучасними технологіями народжується цифрове фінансове майбутнє. Так цього року саме в Україні з’явилася перша легальна криптокартка, яка стала результатом спільних зусиль компанії Weld Money та Unex Bank. Це унікальний на сьогодні high-tech продукт, який поєднує в собі традиційний банкінг та криптотехнології.

Найбільша у світі криптобіржа Binance , яка у 2021-му почала тестувати оплати криптою через свій криптопроцесинг BinancePay, станом на сьогодні вже має успішні реалізації оплати криптовалютою в тандемі з великими українськими рітейлерами: Фокстрот, Wog, Varus. А у вересні поточного року Binance оголосили про інтеграцію із державним сервісом Дія у частині верифікації користувачів.

18 листопада в Києві, в живому офлайн форматі пройде конференція Доречі, вжев живому офлайн форматі пройде конференція FinTech Ukraine 2022 , де учасники зможуть дізнатися всі деталі та нюанси реалізації вищезгаданих проєктів безпосередньо від їх творців та менеджерів, відповідальних за впровадження.

Про особливості інтеграції BinancePay Україні розкажуть керівник зі стратегічних партнерств в Україні та Центральній Європі Binance Єгор Аветисов, спільно зі своїм партнером, керівником центру електронного бізнесу Varus — Олегом Спіріним.

Історією запуску унікального крипто-карткового продукту, першого інструменту що поєднує класичний банківський платіжний сервіс з функцією доступу до різних крипто-балансів на різних біржах та в різних блокчейнах, поділиться один із трьох засновників та СЕО Weld Money ( https://weld.money/ ) — Олексій Бобок.

Родзинкою конференції стане дискусія на тему " Цифрові технології, що змінюють фінансовий світ". У ході живого спілкування керівники і топменеджери провідних фінтех компаній поділяться власним досвідом успішного виживання в часи турбулентності:

які сучасні цифрові рішення, технології, продукти, процеси впроваджують;

за якими технологіями бачать потенціал для успіху;

в які критично важливі інновації готові інвестувати вже зараз для підтримки своєї майбутньої траєкторії.

Серед учасників дискусії:

президент асоціації ВАФК — Алла Сав’юк;

керівник проєкту NEOBANK — Оксана Мунтян;

директор напрямку Big Data в Київстар — Андрій Желєзняк;

кофаундер проєкту Weld Money — Олексій Бобок;

директор Авентус Україна — Володимир Довгаль;

начальник управління розвитку продуктів та процесів департаменту стратегічного розвитку NovaPay — Олексій Півень.

Більше про програму, спікерів та умови участі за посиланням.

У діджитал-світі неймовірна кількість можливостей. Якщо ви готові розширити коло знайомств, дізнатися, куди дивляться лідери та як розвивається галузь то ця конференція саме для вас.

Конференція проходить за підтримки Identomat — компанії, яка спеціалізується на перевірці особистості та KYC.

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