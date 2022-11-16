FinTech Ukraine 2022: як цифрові технології змінюють фінансовий світ — Finance.ua

FinTech Ukraine 2022: як цифрові технології змінюють фінансовий світ
Метавсесвіт, Web 3.0, NFT, криптовалюти, блокчейн, необанкінг, BNPL, вбудовані фінанси — можуть стати головними технологічними трендами, здатними суттєво змінити структури ринку фінансових послуг.
Ці теми стали мейнстрімними. Найбільшими та найпопулярнішими конференціями сфери фінтеху в 2022 році є Money 20/20 Europe, Singapore Fintech Festival, Websummit 2022, 12th NextGen Payments & RegTech Forum.
Можна скільки завгодно залишатися скептиком до криптоактивів як інструменту інвестування, але ігнорувати можливості та переваги технології блокчейн — це рівнозначно вистрілу у власну ногу. За прогнозами аналітиків, світовий ринок блокчейну зросте в 143 рази до 2030 року із загальним обсягом у $1,5 трлн. Основні фінансові сервіси, включно з Visa, Mastercard і PayPal, починають використовувати криптоактиви та дають змогу здійснювати криптоплатежі. Instagram вже тестує продаж NFT у додатку. Система блокчейн лягла в основу для створення ідеї нової інтеграції всесвітнього павутиння Web3.0.
Найбільший банк Японії, Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG), планує надавати фінансові послуги через метавсесвіт вже у 2023 році. А найвідоміший польський банк PKO Bank Polski оголосив про відкриття першого банківського відділення в метавсесвіті.
Щодо України, то український фінтех-ринок не тільки не пасе задніх але й знаходиться в авангарді цифрової революції, дивуючи світ успішною реалізацією низки новаторських цифрових рішень. Чого тільки вартий проєкт Міністерства цифрової трансформації «Держава в смартфоні — Дія», від якого в європейців дух перехоплює від захвату.
В інтеграції класичних фінансових продуктів з ультрасучасними технологіями народжується цифрове фінансове майбутнє. Так цього року саме в Україні з’явилася перша легальна криптокартка, яка стала результатом спільних зусиль компанії Weld Money та Unex Bank. Це унікальний на сьогодні high-tech продукт, який поєднує в собі традиційний банкінг та криптотехнології.
Найбільша у світі криптобіржа Binance, яка у 2021-му почала тестувати оплати криптою через свій криптопроцесинг BinancePay, станом на сьогодні вже має успішні реалізації оплати криптовалютою в тандемі з великими українськими рітейлерами: Фокстрот, Wog, Varus. А у вересні поточного року Binance оголосили про інтеграцію із державним сервісом Дія у частині верифікації користувачів.
Доречі, вже 18 листопада в Києві, в живому офлайн форматі пройде конференція FinTech Ukraine 2022, де учасники зможуть дізнатися всі деталі та нюанси реалізації вищезгаданих проєктів безпосередньо від їх творців та менеджерів, відповідальних за впровадження.
Про особливості інтеграції BinancePay Україні розкажуть керівник зі стратегічних партнерств в Україні та Центральній Європі Binance Єгор Аветисов, спільно зі своїм партнером, керівником центру електронного бізнесу Varus — Олегом Спіріним.
Історією запуску унікального крипто-карткового продукту, першого інструменту що поєднує класичний банківський платіжний сервіс з функцією доступу до різних крипто-балансів на різних біржах та в різних блокчейнах, поділиться один із трьох засновників та СЕО Weld Money (https://weld.money/) — Олексій Бобок.
Родзинкою конференції стане дискусія на тему " Цифрові технології, що змінюють фінансовий світ". У ході живого спілкування керівники і топменеджери провідних фінтех компаній поділяться власним досвідом успішного виживання в часи турбулентності:
- які сучасні цифрові рішення, технології, продукти, процеси впроваджують;
- за якими технологіями бачать потенціал для успіху;
- в які критично важливі інновації готові інвестувати вже зараз для підтримки своєї майбутньої траєкторії.
Серед учасників дискусії:
- президент асоціації ВАФК — Алла Сав’юк;
- керівник проєкту NEOBANK — Оксана Мунтян;
- директор напрямку Big Data в Київстар — Андрій Желєзняк;
- кофаундер проєкту Weld Money — Олексій Бобок;
- директор Авентус Україна — Володимир Довгаль;
- начальник управління розвитку продуктів та процесів департаменту стратегічного розвитку NovaPay — Олексій Півень.
Більше про програму, спікерів та умови участі за посиланням.
У діджитал-світі неймовірна кількість можливостей. Якщо ви готові розширити коло знайомств, дізнатися, куди дивляться лідери та як розвивається галузь то ця конференція саме для вас.
Конференція проходить за підтримки Identomat — компанії, яка спеціалізується на перевірці особистості та KYC.
Поділитися новиною