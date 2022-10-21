FinTech Ukraine 2022. У Києві відбудеться масштабна конференція, яка збере найвпливовіших лідерів української фінансової та бізнес-спільноти — Finance.ua

FinTech Ukraine 2022. У Києві відбудеться масштабна конференція, яка збере найвпливовіших лідерів української фінансової та бізнес-спільноти Вчора 11:20 — Особисті фінанси

FinTech Ukraine 2022. У Києві відбудеться масштабна конференція, яка збере найвпливовіших лідерів української фінансової та бізнес-спільноти

Україна є одним із найбільш швидкозростаючих ринків фінансових технологій у світі. Основна позиція фінтех-індустрії полягає у розширенні можливостей та підтримці цифрової трансформації України.

FinTech вже змінив те, як люди живуть і ведуть бізнес, здійснюють платежі, зберігають свої кошти, інвестують чи навіть купують продукти, але це лише початок. Сектор прискорює та розширює фінансову доступність.

Це надзвичайно динамічний та вимогливий сектор, який розвивається настільки швидко, що вимагає постійної уваги, моніторингу та аналітики великої кількості інформації, інтуїції, унікальних навичок і прискіпливого погляду на кожен проект як з боку самої технології, так і її відповідності потребам саме вашого бізнесу.

Передбачити, за якою інновацію майбутнє, а яка є швидкоплинним хайпом, про який завтра вже ніхто не згадає, задача нетривіальна. Та для тих, хто впорається з домашнім завданням, відкриваються безмежні можливості, які дозволять не тільки витримувати будь-який шторм, але й забезпечать суттєву перевагу в конкурентних перегонах.

✍ Запрошуємо поринути разом з нами у світ технологічної революції. Долучитися до лідерів екосистеми фінтех за напрямками цифрової трансформації, платежів, блокчейну та регуляторних технологій, які рухають галузь фінансових технологій вперед.

«FinTech Ukraine 2022. Challenges and opportunities», яка збере найвпливовіших лідерів української фінансової та бізнес-спільноти, щоб обговорити події та тенденції на ринку фінансів, що динамічно розвивається. ✔ 18 листопада у Києві відбудеться масштабна конференціяяка збере найвпливовіших лідерів української фінансової та бізнес-спільноти, щоб обговорити події та тенденції на ринку фінансів, що динамічно розвивається.

💡 Наша мета — допомогти учасникам індустрії фінансових послуг знайти нові способи підвищення прибутковості та задоволеності клієнтів за рахунок інновацій.

Приєднуйтесь до нас у прямому ефірі або офлайн, щоб розширити свою мережу контактів із впливовими лідерами думок. Пориньте у ключові теми та відкрийте для себе нові можливості завдяки панельним дискусіям, цікавим доповідям та презентаціям, а також безлічі можливостей для спілкування.

У програмі конференції:

Нові тренди фінансової поведінки населення в умовах військового стану.

Останні тренди та цікавинки світового ринку FinTech.

Сила блокчейну та WEB 3.0: як використовувати криптоінструменти та як орієнтуватися в ландшафті Web3, щоб побудувати краще фінансове майбутнє.

Open banking — практичний досвід впровадження. Як фінансовим установам монетизувати технологію.

Напрямки трансформації онлайн кредитування під час турбулентності.

Автоматизація та оптимізація бізнес-процесів, нові точки зростання.

Customer Journey: еволюція клієнтського шляху.

Новий погляд на цифрові фінанси.

Як війна змінила ринок кредитування в Україні.

Ми зробили все щоб учасники конференції в офлайні відчували себе у безпеці, і тому наша локація має бомбосховище, яке обладнане всім необхідним для того щоб у комфорті у безпечному місці продовжити конференцію не витрачаючи час на очікування закінчення повітряної тривоги.

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