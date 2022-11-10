FinTech Ukraine 2022: найкращі практики — Finance.ua

FinTech Ukraine 2022: найкращі практики Сьогодні 09:40

Які нові продукти, технології, бізнес-моделі здатні посилити вашу компанію? Які загрози чатують на бізнес в гіпермінливому середовищі сьогодення? В які ідеї, проєкти слід інвестувати вже зараз, щоб вистояти та досягти конкурентної переваги в майбутньому?

18 го листопада в Києві пройде спеціалізована конференція для представників фінтех індустрії — FinTech Ukraine 2022

100 учасників офлайн та необмежена кількість в онлайн.

В ході живої зустрічі лідери фінтех галузі, експерти від провідних банків та небанківських фінансових компаній, IТ-стартапів, провайдерів платіжних сервісів, телеком операторів, поділяться інсайтами і обговорять як за допомогою технологій пережити кризу та знайти нові точки для зростання.

Програма заходу тематично поділена на три секції.

Перша присвячена регуляторним новелам від НБУ на 2022-2023 рр. Учасники зможуть дізнатися про поточний стан фінансової системи України та плани регулятора щодо застосування заходів впливу на найближче майбутнє. Важливі рекомендаціі з питань отримання/продовження ліцензій на фінансові послуги, особливостей подачі звітності у військовий час, вжиття превентивних заходів для запобігання порушенням нададуть:

Михайло Федоренко, Директор Департаменту ліцензування НБУ

Директор Департаменту ліцензування НБУ Сергій Савчук , Директор Департаменту методології регулювання діяльності небанківських фінансових установ НБУ

, Директор Департаменту методології регулювання діяльності небанківських фінансових установ НБУ Олександр Залєтов, начальник управління нагляду за фінансовими компаніями Департаменту нагляду за ринком небанківських фінансових послуг НБУ.

В другій секції експерти презентують найсвіжіші дослідження від зміни споживацьких вподобань та стану ринку кредитування в умовах війни до найкращих практик, цікавинок та трендів українського і світового фінтеху. Інсайтами поділяться:

Кирил Єжов, директор з розвитку бізнесу Kantar;

директор з розвитку бізнесу Kantar; Василь Глазунов, заступник голови правління ПВБКІ;

заступник голови правління ПВБКІ; Віталій Весельський, директор групи консультування з питань IT та кібербезпеки, KPMG в Україні;

директор групи консультування з питань IT та кібербезпеки, KPMG в Україні; Євген Лісняк, старший директор, голова Департаменту стратегічних партнерств, фінтеху та спільних проектів в Україні, країнах СНД та Південно-Східної Європи Visa.

А в третій секції учасники матимуть можливість ознайомитися з практичними кейсами та особистим досвідом реалізації новацій від представників різних напрямків фінтех. Як впроваджувались і як зараз працюють проєкти перша криптокартка та оплата криптою в рітейлі. Як реалізувати повний цикл онбордінгу клієнтів: від ліда до контракту. Що нового пропонували лідируючі фінансові компанії та банки, як проходили цифрову трансформацію та масштабували бізнес. Факапами та лайфхаками поділяться:

Олексій Бобок, кофаундер проєкту Weld Money;

кофаундер проєкту Weld Money; Єгор Аветисов , Керівник зі стратегічних партнерств в Україні та Центральній Європі, Binance;

, Керівник зі стратегічних партнерств в Україні та Центральній Європі, Binance; Альона Шевцова , CEO міжнародної платіжної системи LEO та голова наглядової ради IBOX BANK;

, CEO міжнародної платіжної системи LEO та голова наглядової ради IBOX BANK; Андрій Желєзняк , Директор напрямку Big Data в Київстар;

, Директор напрямку Big Data в Київстар; Євген Ізмайлов, CBDO R&D Treeum;

CBDO R&D Treeum; Владислав Білан , СЕО MyCredit;

, СЕО MyCredit; Анна Тігіпко, засновник та CEO izibank.

Спеціальний гість конференції — CEO SalesDoubler Kazakhstan, Женіс Мухієв, розкаже про поточний стан, особливості, потенціал зростання та можливості ринку онлайн кредитування Казахстану. Які можливості для бізнесу відкриваються українським фінтех компаніям.

Якщо ви бажаєте отримати унікальні інсайти щодо ринків бізнесу та технологій — FinTech Ukraine 2022 саме для вас. Більше за посиланням:

Конференція проходить за підтримки:

IBOX BANK — першого українського транзакційного банку, одного з лідерів українського інтернет-екварийнгу.

LEO — міжнародна платіжна система, яка входить у топ-3 гравців українського ринку фінансових послуг.

MyCredit — фінансовий сервіс видачі грошей за 5 хвилин.

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