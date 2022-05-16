Фінський виробник продуктів харчування Raisio продав бізнес у росії — Finance.ua
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Фінський виробник продуктів харчування Raisio продав бізнес у росії

Вчора 07:28Фондовий ринок
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Фінський виробник продуктів харчування Raisio продав бізнес у росіїФінський виробник продуктів харчування Raisio продав бізнес у росії
Фінський виробник продуктів Raisio продав бізнес в росії.
Про це йдеться у заяві компанії.
Виробник продуктів харчування Raisio закрив угоду з продажу дочірньої компанії Raisio Nutrition російській компанії Copacker Agro, яка займається виробництвом упаковки та фасуванням продуктів.
російська влада зареєструвала угоду 12 травня 2022 року.
Так, Raisio підписав угоду про продаж споживчого бізнесу у росії 29 квітня 2022 року.
Згідно з угодою, Raisio Nutrition, дочірня компанія, яка відповідає за споживчий бізнес Raisio у Росії, була продана російській компанії Copacker Agro.
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Російська дочірня компанія Raisio використовувала торгову марку Nordic на російському та білоруському ринках.
На цих ринках права на торгову марку було продано естонській компанії Nordgate Trading Oü (під брендом Nordic випускаються пластівці, крупи, галети та ін.).
Загальна сума угод становить близько 1,5 мільйона євро.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Судебно-юридична газета
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