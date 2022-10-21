Фінська Orion Pharma розпочала ліквідацію російського офісу — Finance.ua
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Фінська Orion Pharma розпочала ліквідацію російського офісу

Фондовий ринок
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Фінська Orion Pharma розпочала ліквідацію російського офісу
Фінська Orion Pharma розпочала ліквідацію російського офісу
Фінська Orion Pharma розпочала ліквідацію російського офісу — його планують закрити до кінця 2022 року.
Про це пишуть «Ведомости» з посиланням на джерело, знайоме з планами компанії.
За словами співрозмовника, зараз тривають звільнення співробітників місцевого підрозділу. Цю інформацію підтверджує джерело, близьке до топ-менеджменту OP.
Газета зазначає, що на найбільших рекрутингових сервісах HeadHunter та SuperJob немає жодної відкритої вакансії з боку фінської компанії.
Orion Pharma працює у рф 15 років. У 2021 році компанія займала 98-е місце в рейтингу найбільших фармацевтичних компаній, за даними DSM Group. У 2022 році вона піднялася на 90-е місце.
Виручка російського підрозділу компанії за 2021 рік досягла 4,7 млрд руб., збільшившись на 45% до попереднього року. Чистий прибуток за цей же період склав 121,6 млн руб. проти 129,7 млн руб. роком раніше.
Основний препарат компанії — метипред, призначений для лікування ревматоїдного артриту.
«Якщо OP закриє офіс у росії, це буде перший відомий випадок відходу іноземної фармацевтичної компанії з нашої країни. Про те, що жоден закордонний гравець із цієї галузі не залишив росію, говорив 17 жовтня заступник міністра охорони здоров’я рф Сергій Глаголєв. Опитані газетою експерти також не згадали про випадок, коли іноземна фармкомпанія закрила російський офіс або повністю припинила постачання», — йдеться у статті.
На даний момент OP продовжує імпортувати в росію готові ліки, обсяги поставок за рік практично не збільшилися, а останніми місяцями вони почали скорочуватися, зазначає представник RNC Pharma.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
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