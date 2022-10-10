Фінська криптобіржа заблокувала гаманці росіян — Finance.ua
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Фінська криптобіржа заблокувала гаманці росіян

Фінтех і Картки
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Фінська криптобіржа заблокувала гаманці росіян
Фінська криптобіржа заблокувала гаманці росіян
На восьмому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну фінська криптовалютна біржа LocalBitcoins сповістила громадян країни-окупанта про припинення обслуговування через загальноєвропейські санкції проти рф.
Про це повідомляє DeCenter.
LocalBitcoins повідомляє, що громадяни рф більше не зможуть користуватися сервісом. Виняток зроблено тільки для осіб з подвійним громадянством Європейської економічної зони (ЄЕЗ) та Швейцарії.
російські клієнти зможуть вивести кошти однією транзакцією, після чого доступ до їхніх гаманців буде закритий.
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Рішення про блокування гаманців росіян було викликано введенням восьмого пакету санкцій ЄС, за яким передбачається посилення обмежень на використання цифрових активів громадянами рф. Відповідно криптокомпаніям повністю заборонили обслуговувати російських користувачів, незалежно від суми активів на їх рахунках.
LocalBitcoins — це криптовалютна однорангова (p2p) біржа, що надає своїм користувачам можливість купувати та продавати Bitcoin.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
УНІАН
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