Фінляндія знеструмила дата-центр російського Яндекса — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Фінляндія знеструмила дата-центр російського Яндекса

Вчора 22:14Технології&Авто
731
Фінський дата-центр російської компанії Яндекс, розташований у муніципалітеті Мянття, був відключений від основного джерела електроживлення. Він перейшов на режим роботи від дизельних генераторів, однак довго так працювати не вийде.
Постачальник енергії ще раніше виявляв готовність припинити роботу із російським технологічним гігантом, якщо він потрапить під санкції. Сам Яндекс і дочірні компанії групи до списків санкцій ЄС, США чи Великобританії не внесені. Проте раніше Євросоюз увів санкції проти головного керуючого директора Yandex N.V. — Тиграна Худавердяна, згодом він залишив посаду гендиректора та раду директорів Yandex N.V.
Зараз договір з постачальником електроенергії переукладається, а для електропостачання об’єкта компанія тимчасово використовує власні дизельні генератори.
Місце для вашої реклами
"Дата-центр у Фінляндії продовжує працювати. Всі послуги працюють у штатному режимі. Зараз ми перебуваємо в процесі переукладання договору з постачальником енергії, тимчасово дата-центр працює на власних дизельних генераторах",— повідомили у Яндекс.
Читайте також
Гендиректор DataPro зазначив, що на дизельних генераторах можна працювати «безкінечно довго», однак це, м’яко кажучи, неправда. До того ж це дуже дорого. Якщо припустити, що дата-центр завантажений повністю на 40 МВт — доба роботи коштує Яндексу 626,4 тисячі євро. Однак, швидше за все, компанія знизила споживання до мінімальних значень.
Існує й інша проблема. Компанія, з якою Яндекс переукладає угоду на постачання енергії повідомила, що обслуговуватиме Яндекс та його дочірні компанії лише до моменту внесення їх до санкційного списку.
За матеріалами: Телеканал новин 24
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.