Фінляндія встановила рекорд у ЄС у скороченні споживання газу — Finance.ua
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Фінляндія встановила рекорд у ЄС у скороченні споживання газу

Енергетика
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Фінляндія встановила рекорд у ЄС у скороченні споживання газу
Фінляндія встановила рекорд у ЄС у скороченні споживання газу
Фінляндія у першій половині року вдвічі скоротила споживання природного газу, встановивши рекорд у ЄС.
Про це пише набільша газета Фінляндії Helsingin sanomat.
«У Фінляндії побоювалися, що припинення поставок газу рф в травні спричинить проблеми, але поки їх вдалося уникнути. Ніби непомітно, використання природного газу у Фінляндії скоротилося вдвічі з початку року, і в результаті не було значних збоїв у виробництві чи холодних будинків», — йдеться у статті.
Так, у січні-серпні у Фінляндії було спожито близько 8,8 терават-годин природного газу, тоді як за аналогічний період минулого року споживання було приблизно вдвічі більше — 17,8 терават-годин.
Ці показники не включають газ, що подається на LNG-термінали в Порі та Торніо, які обслуговують лише місцеву промисловість.
Підкреслюється, що зниження споживання приблизно на 50 відсотків є європейським рекордом.
Дані, зібрані аналітичним центром Brugel, показують, що жодній іншій країні ЄС не вдалося так само скоротити споживання газу.
За матеріалами:
Економічна Правда
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