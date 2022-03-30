Фінляндія відновила вантажне залізничне сполучення з росією — Finance.ua
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Фінляндія відновила вантажне залізничне сполучення з росією

Вчора 20:27Світ
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Фінська залізнична компанія VR Transpoint оголосила, що з 30 березня відновлює вантажні перевезення до рф.
Про це йдеться у заяві VR Transpoint.
У компанії пояснили своє рішення роз’ясненнями від влади Великої Британії, про те, що санкції не поширюються на її контракти, а стосуються лише ВАТ «російські залізниці».
«Раніше ми повідомляли про призупинення вантажних перевезень VR Transpoint на східному напрямку 27 березня у зв’язку з британськими санкціями проти ВАТ „російські залізниці“. Проте, згідно з отриманими роз’ясненнями від влади Великої Британії, ці санкції не поширюються на контракти VR Group. Східні вантажні перевезення VR Transpoint відновляться в середу, 30 березня», — заявили у компанії, яка є структурою фінського залізничного оператора VR Group.
VR Transpoint займається транспортуванням продукції та сировини на експорт. Обсяг залізничних перевезень VR Transpoint у 2021 році склав 37 млн тонн. Вантажні перевезення між Фінляндією та росією становлять близько третини від загального обсягу фінських залізничних перевезень.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Espreso.tv
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