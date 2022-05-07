Фінляндія в березні скоротила імпорт російської нафти на 70% — Finance.ua
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Фінляндія в березні скоротила імпорт російської нафти на 70%

Вчора 06:51Енергетика
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Фінляндія в березні скоротила імпорт російської нафти на 70%Фінляндія в березні скоротила імпорт російської нафти на 70%
Фінляндії вдалося скоротити обсяги імпорту нафти з росії відразу після того, як наприкінці лютого почалося вторгнення в Україну.
Про це, як пише Bloomberg.
Згідно з даними, опублікованими в п’ятницю митницею, скандинавська країна імпортувала на 70% менше сирої нафти з росії в березні, замінюючи її в основному імпортом з Норвегії. Вартість закупівлі нафти з росії впала на 45% порівняно з роком раніше.
«Торговельні відносини Фінляндії з росією поступово руйнуються», — заявив Пасі Куоппамакі, головний економіст Danske Bank A/S з Гельсінкі. Велике збільшення вартості імпорту буде «тимчасовим явищем», оскільки Фінляндія скорочує використання російської енергії, додав він.
В окремому звіті статистичний офіс повідомляє, що Фінляндія імпортувала 92% природного газу з росії в 2021 році. Вартість імпорту природного газу зросла на 282% у березні до 151,4 мільйона євро, повідомляє митниця. Дані про обсяги імпорту природного газу поки недоступні. На газ припадає лише 5% споживаної енергії в північній країні.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Українська правда
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