Фінляндія в березні скоротила імпорт російської нафти на 70% — Finance.ua

Фінляндія в березні скоротила імпорт російської нафти на 70%

Вчора 06:51 — Енергетика

Фінляндія в березні скоротила імпорт російської нафти на 70%

Фінляндії вдалося скоротити обсяги імпорту нафти з росії відразу після того, як наприкінці лютого почалося вторгнення в Україну.

Про це, як пише Bloomberg.

Згідно з даними, опублікованими в п’ятницю митницею, скандинавська країна імпортувала на 70% менше сирої нафти з росії в березні, замінюючи її в основному імпортом з Норвегії. Вартість закупівлі нафти з росії впала на 45% порівняно з роком раніше.

«Торговельні відносини Фінляндії з росією поступово руйнуються», — заявив Пасі Куоппамакі, головний економіст Danske Bank A/S з Гельсінкі. Велике збільшення вартості імпорту буде «тимчасовим явищем», оскільки Фінляндія скорочує використання російської енергії, додав він.

В окремому звіті статистичний офіс повідомляє, що Фінляндія імпортувала 92% природного газу з росії в 2021 році. Вартість імпорту природного газу зросла на 282% у березні до 151,4 мільйона євро, повідомляє митниця. Дані про обсяги імпорту природного газу поки недоступні. На газ припадає лише 5% споживаної енергії в північній країні.

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