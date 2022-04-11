Фінляндія та Швеція мають намір приєднатися до НАТО вже влітку - The Times — Finance.ua

Фінляндія та Швеція мають намір приєднатися до НАТО вже влітку - The Times

Вчора 10:44 — Світ

Фінляндія та Швеція мають намір приєднатися до НАТО вже влітку - The Times

Швеція та Фінляндія планують подати заявки на вступ до НАТО вже цього літа.

Про це пише британська газета The Times із посиланням на джерела.

За словами чиновників, росія допустила «велику стратегічну помилку», оскільки Фінляндія та Швеція, схоже, готові приєднатися до НАТО вже влітку.

Представники США заявили, що членство в НАТО для обох скандинавських країн було темою розмов і багатьох зустрічей під час переговорів між міністрами закордонних справ Альянсу минулого тижня, на яких в якості запрошених гостей були присутні Швеція і Фінляндія.

«Як це може бути чимось, крім величезної стратегічної помилки путіна?» — сказав один американський чиновник.

Очікується, що Фінляндія подає заявку в червні, а Швеція — після неї.

Раніше прем’єр-міністр Фінляндії Санна Марін заявила, що для Фінляндії настав час серйозно переглянути свою позицію щодо НАТО.

«росія не той сусід, яким ми її вважали», — сказала вона на вихідних, закликаючи прийняти рішення «ретельно, але швидко».

«Я думаю, що ми проведемо дуже ретельні дискусії, але ми також не витрачаємо на цей процес більше часу, ніж потрібно, тому що ситуація, звісно, ​​дуже важка», — додала Марін.

Як зазначає The Times, вступ Фінляндії та Швеції до НАТО спричинить передислокацію військ на північно-західному фланзі путіна, що ще більше розтягне його армію, яка сильно постраждала від опору України та тривалого конфлікту.

Європейські дипломати наголошують, що обидві країни значно розширять можливості НАТО, особливо у сфері збору розвідданих і в рамках посилення повітряних сил. За словами одного з дипломатів, Швеція та Фінляндія будуть «справжніми гравцями» блоку.

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