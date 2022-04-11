Фінляндія призупиняє поштове сполучення з рф і білоруссю — Finance.ua
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Фінляндія призупиняє поштове сполучення з рф і білоруссю

Вчора 13:26Світ
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Фінляндія призупиняє поштове сполучення з рф і білоруссюФінляндія призупиняє поштове сполучення з рф і білоруссю
Фінляндія 11 квітня призупинила поштове сполучення з рф і білоруссю до подальшого повідомлення.
Про це йдеться у заяві державної компанії Posti.
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«З 11 квітня 2022 року Posti призупиняє відправлення всіх листів та посилок між Фінляндією та росією, а також між Фінляндією та білоруссю до подальшого повідомлення, виходячи з виняткових обставин згідно з угодами про Всесвітній поштовий союз. Призупинення стосується перевезень листів і посилок з Фінляндії до росії та білорусі, а також з росії та білорусі до Фінляндії», — заявили в компанії.
Відправлення, які не можуть бути доставлені, повертаються відправникам.
У Posti нагадали, що доставка комерційних відправлень, у тому числі термінових листів та вантажів, припинена ще з 15 березня.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: УНІАН
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