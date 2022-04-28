Фінляндія продасть майже 2 тис. Bitcoin та віддасть гроші Україні — Finance.ua

Фінляндія продасть майже 2 тис. Bitcoin та віддасть гроші Україні

Вчора 16:43 — Фінтех і Картки

Фінляндія продасть майже 2 тис. Bitcoin та віддасть гроші Україні

Уряд Фінляндії вирішив передати Україні десятки мільйонів євро як підтримку в умовах війни з росією. Кошти отримають від продажу Bitcoin, вилучених правоохоронцями під час розслідувань злочинів.

Про це заявила у своєму Twitter фінський міністр фінансів Анніка Саарікко. За її словами, виділення коштів буде асигновано вже найближчими тижнями.

«Уряд пожертвує на допомогу Україні десятки мільйонів євро завдяки виручці від продажу конфіскованих Bitcoin. Історичне спільне рішення міністерств фінансів та закордонних справ», — написала міністр, назвавши таке рішення справедливим і хорошим.

Bitcoin, вартість яких станом на 28 квітня становить близько 73 млн євро, повідомляє місцеве видання Йдеться про 1981Bitcoin, вартість яких станом на 28 квітня становить близько, повідомляє місцеве видання Helsingin Sanomat . Це пропорційно до 85 млн євро допомоги, які Україна отримала від Фінляндії за вісім попередніх років (з 2014 по 2022 рік).

Водночас допускається, що Україні буде передана лише частина цієї суми — ймовірно, йдеться про половину виручки від Bitcoin. Але навіть у такому разі це буде значно більше за ті 14 млн євро, які Гельсінкі вирішили виділити після початку російського вторгнення до України.

Допускається, що офіційне рішення буде винесене на голосування у парламенті наприкінці травня. Крім цього, фінській митниці, на рахунках якої лежать вилучені Bitcoin, знадобиться близько шести тижнів для їхньої реалізації.

Поки що неясно, чи планується виділення всієї суми одразу, чи її перераховуватимуть поступово протягом певного часу. При цьому точно відомо одне — ці гроші можна буде спрямувати тільки на гуманітарні потреби.

Журналісти стверджують, що це питання вже виносилося на обговорення — спочатку ідея надійшла від депутата Центристської партії Мікко Кярня. Президенту Саулі Ніїністе вже направили запит на отримання відповідного дозволу, після чого питання передали на розгляд Мінфіну та МЗС.

Не виключалася можливість передачі Україні безпосередньо криптовалюти, але цього вирішили не робити з двох причин. По-перше, у такому разі фінська влада не змогла б гарантувати, що Bitcoin не будуть знову використовуватися зі злочинною метою. А по-друге, закон зобов’язує митницю конвертувати конфісковане майно у гроші та повертати їх державі, у зв’язку з чим уже навіть було оголошено тендер.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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