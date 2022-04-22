Фінляндія може податися на членство в НАТО уже до кінця весни — Finance.ua

Фінляндія може податися на членство в НАТО уже до кінця весни

Вчора 10:14 — Світ

Фінляндія може податися на членство в НАТО уже до кінця весни

Фінляндія може подати заявку на членство в НАТО вже найближчими тижнями.

Про це повідомив член парламенту та заступник голови комітету із закордонних справ Ерккі Туоміоя, якого цитує Helsingin

«Я сказав, що Фінляндія має сильну більшість як у громадській думці, так і в парламенті, а це означає, що Фінляндія надішле заявку на членство в НАТО найближчими тижнями, навесні. Я сказав це незалежно від того, чи вважаю це хорошим чи поганим вчинком», — заявив Туоміоя.

За словами Туоміоя, здається очевидним, що Фінляндія подасть заявку на членство в НАТО.

Член парламенту Еліна Валтонен погодилася з Туоміоя.

Як зазначається, газета Aftonbladet також має інформацію, що, за словами фінських політиків, очікується, що переважна більшість у фінському парламенті проголосує за членство в НАТО: за даними газети, 180 із 200 представників проголосують «за».

Згідно з інформацією, зібраною Helsingin, зараз 112 членів підтримують членство в НАТО.

Нагадаємо, раніше міністр з питань Європи Тютті Туппурайнен заявила, що «війна росії в Україні є «тривожним дзвінком для всіх нас», і що «народ Фінляндії вже ухвалив рішення», а опитування показують величезну підтримку членства в Альянсі.

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