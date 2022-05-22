Фінляндія конфіскувала російського майна на €76 мільйонів — Finance.ua
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Фінляндія конфіскувала російського майна на €76 мільйонів

Вчора 18:09Фондовий ринок
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Фінляндія конфіскувала російського майна на €76 мільйонівФінляндія конфіскувала російського майна на €76 мільйонів
Управління зі стягнення боргів Фінляндії заморозило на суму 76 млн євро майно російських олігархів та інших осіб і компаній, які потрапили під санкції, накладені після нападу росії на Україну.
Про це повідомляє Yle.
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Згідно з розслідуванням, проведеним журналістами видання Helsingin Sanomat, управління зі стягнення боргів заморозило у тому числі велику кількість вагонів товарних поїздів. Відповідно до газети, внаслідок санкцій було конфісковано понад 1000 таких вагонів. Їхня загальна вартість може досягати 20 мільйонів євро.
Управління зі стягнення боргів також вилучило, наприклад, великі партії цінної сировини. Наприклад, у порту Коккола знаходиться вантаж залізної руди, вартість якого оцінюється в 40 млн євро.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Укрінформ
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