Фінляндія арештувала майже 900 російських вантажних вагонів — Finance.ua

Фінляндія арештувала майже 900 російських вантажних вагонів Вчора 23:52 — Фондовий ринок

Фінляндія заблокувала майже 900 вантажних вагонів, що належать російським компаніям на виконання санкцій Європейського Союзу.

Про це свідчать дані фінського державного залізничного оператора VR та лист «російських залізниць», пише Reuters.

У зв’язку з тим, що оператор VR вжив заходів щодо скорочення залізничного сполучення з росією після того, як у квітні ЄС наклав санкції на постачання російського вугілля, 865 залізничних вагонів із росії було заарештовано судовими приставами, свідчить лист «російських залізниць» від 6 червня до міністерства транспорту.

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Фінські судові пристави повідомили, що заморозили активи кількох десятків російських та білоруських фізичних та юридичних осіб, включаючи транспортні фірми, на суму щонайменше 82 мільйони євро відповідно до санкцій ЄС.

Прессекретар VR Тайна Куйтунен підтвердила електронною поштою, що на цей момент у Фінляндії знаходяться близько 800 одиниць підсанкційних (вантажних) вагонів.

Зазначені вагони належать компаніям, які або безпосередньо постраждали від санкцій ЄС, або чиї акціонери відмовилися від контролю, тому що вони потрапили під санкції після того, як росія ввела свої війська в Україну.

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