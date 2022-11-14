Фінкомітет рекомендує звільнити волонтерів від податків — Finance.ua
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Фінкомітет рекомендує звільнити волонтерів від податків

Казна та Політика
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Фінкомітет рекомендує звільнити волонтерів від податків
Фінкомітет рекомендує звільнити волонтерів від податків
Комітет Верховної Ради з питань податкової та фінансової політики підтримав одразу за основу та в цілому законопроєкт 7492 щодо звільнення від оподаткування певних видів благодійної допомоги, зібраної волонтерами.
Про це повідомив очільник комітету Данило Гетманцев у Telegram.
За його словами, ухвалення документу допоможе розширити можливі напрямки витрат осіб з Реєстру волонтерів з урахуванням повномасштабної збройної агресії рф.
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Законопроєкт пропонує:
  • до оподатковуваного доходу осіб, внесених до Реєстру волонтерів, не включати суму отриманої ними благодійної допомоги, якщо така сума в подальшому була витрачена в період воєнного і надзвичайного стану на користь учасників бойових дій по всій Україні, працівників цивільного захисту та членів їх сімей, вимушених переселенців із зон бойових дій по всій Україні;
  • після включення особи до Реєстру звільнення від оподаткування (18% ПДФО і 1,5% військового збору) поширюється не лише на майбутні періоди та попередній звітний рік, а й на строк з початку поточного звітного року до моменту внесення особи до Реєстру волонтерів.
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Заступник голови Комітету Ярослав Железняк пояснює: якщо волонтера вносять до Реєстру, він отримає пільгу на майбутнє та за попередній 2021 рік. Водночас поточне формулювання норми не дозволяє волонтеру претендувати на пільгу в період з 1 січня 2022 року, тобто на частину 2022 року, коли він ще не був внесений до Реєстру. Новий закон вирішує цю проблему.
Нардеп наголошує, що зареєструватися у Реєстрі необхідно до кінця 2022 року. Ухвалення закону очікується на цьому тижні.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Фінансовий клуб
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