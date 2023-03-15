Фінкомітет Ради схвалив законопроєкт про реструктуризацію кредитів постраждалим від війни — Finance.ua
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Фінкомітет Ради схвалив законопроєкт про реструктуризацію кредитів постраждалим від війни

Казна та Політика
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Фінкомітет Ради схвалив законопроєкт про реструктуризацію кредитів постраждалим від війни
Фінкомітет Ради схвалив законопроєкт про реструктуризацію кредитів постраждалим від війни
Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував Верховної Ради прийняти за основу цілому урядовий проєкт закону про щодо реструктуризації споживчих кредитів постраждалим від війни.
Про це повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
«Законопроєкт спрямований на комплексне вирішення проблеми нарахування надмірних та непропорційно великих процентів за договорами про споживчий кредит у споживачів, місцем постійного проживання або покинутим місцем постійного проживання яких є територія, на якій ведуться (велися) бойові дії, або тимчасово окупована рф територія», — пояснив Мельничук.
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Проєктом закону пропонується у період дії в Україні воєнного стану та у тридцятиденний строк після його припинення або скасування запровадити обов’язкову реструктуризацію зобов’язань споживачів за договорами про споживчий кредит, якщо місцем постійного проживання або покинутим місцем постійного проживання споживача (зокрема, якщо споживач перебуває на обліку як внутрішньо переміщена особа) є територія, на якій ведуться (велися) бойові дії, або тимчасово окупована рф територія.
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Також комітет рекомендував Раді схвалити законопроєкт, що пропонує внести доходи, отримані позичальниками внаслідок обовʼязкової реструктуризації зобовʼязань позичальників за договорами про споживчий кредит до переліку доходів, які не включаються до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Фінансовий клуб
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