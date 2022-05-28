Фінансування пенсій збільшили: у ПФУ назвали суму за травень — Finance.ua
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Фінансування пенсій збільшили: у ПФУ назвали суму за травень

Вчора 15:00Казна та Політика
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Пенсійний фонд України 25 травня завершив фінансування пенсій за травень. На пенсійні виплати за місяць спрямовано 48,7 млрд гривень, що більше, ніж у квітні (48,5 млрд гривень).
Про це повідомляє прес-служба ПФУ.
За даними прес-служби, направлено:
  • 10,6 млрд гривень — на виплату пенсій через Укрпошту,
  • 38,1 млрд гривень — на виплату пенсій через уповноважені банки.
Уповноважені банки зарахували на рахунки пенсіонерів 100% виплат. За повідомленням Укрпошти, на 26 травня доставлено 87,31% профінансованої суми.
Нагадаємо, за даними Мінсоцполітики, близько 300 тисяч українців на окупованих територіях не можуть отримати пенсії через Укрпошту.
Для тих українців, які поки не можуть отримати гроші, відкривають рахунки в Ощадбанку і на них зараховують пенсійні виплати. Цими коштами пенсіонери можуть скористатися, звернувшись в Ощадбанк при першій можливості. Також можна дочекатися, коли Укрпошта зможе працювати в регіоні, і тоді отримати всю суму за місцем проживання.
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За матеріалами: РБК-Україна
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