Фінансування пенсій збільшили: у ПФУ назвали суму за травень — Finance.ua

10,6 млрд гривень — на виплату пенсій через Укрпошту,
38,1 млрд гривень — на виплату пенсій через уповноважені банки.
Уповноважені банки зарахували на рахунки пенсіонерів 100% виплат. За повідомленням Укрпошти, на 26 травня доставлено 87,31% профінансованої суми.
Нагадаємо, за даними Мінсоцполітики, близько 300 тисяч українців на окупованих територіях не можуть отримати пенсії через Укрпошту.
Для тих українців, які поки не можуть отримати гроші, відкривають рахунки в Ощадбанку і на них зараховують пенсійні виплати. Цими коштами пенсіонери можуть скористатися, звернувшись в Ощадбанк при першій можливості. Також можна дочекатися, коли Укрпошта зможе працювати в регіоні, і тоді отримати всю суму за місцем проживання.
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