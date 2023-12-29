Фінансування МВФ: зміна програми «Доступні кредити 5−7−9%» — Finance.ua
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Фінансування МВФ: зміна програми «Доступні кредити 5−7−9%»

Казна та Політика
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Фінансування МВФ: зміна програми «Доступні кредити 5−7−9%»
Фінансування МВФ: зміна програми «Доступні кредити 5−7−9%»
Однією з умов виживання нашої держави у протистоянні з росією є своєчасна фінансова допомога з-за кордону. Провідним кредитором України багато років є Міжнародний валютний фонд (МВФ).
Що ж має зробити Україна, щоб фінансування від Міжнародного валютного фонду за програмою EFF продовжилося? Finance.ua розбирався.
Державна програма «Доступні кредити 5−7-9%» стала одним із важливих факторів стабільності фінансової системи в Україні. Її реалізація, за даними Фонду розвитку підприємництва, за 17 місяців збільшила обсяги кредитування на 63 млрд гривень, тобто з січня 2023 року фінансування за нею збільшилось у два рази.
Нові умови програми «Доступні кредити 5−7-9%», ухвалені Кабміном у вересні, стали відповіддю на нові виклики в економічній ситуації, що склалася на ринку. Найбільш відчутні зміни — зосередження програми підтримки бізнесу на деокупованих територіях.
За час війни багато підприємств, що розташовані на віддалених від ведення бойових дій територіях, змогли перебудуватися та адаптувати бізнес до воєнного часу, відновили ланцюжки поставок та процеси виробництва.
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Зараз логічним є зосередження на підтримці саме тих компаній, які найбільше постраждали: зазнали руйнувань, втратили або майже втратили виробничі потужності.Такі підприємства зможуть платити за новими умовами програми відсотки до рівня 1% у перші два роки, 5% з наступного року на інвестиційні потреби та 3% на фінансування оборотного капіталу. Таким підприємствам підвищили можливий ліміт фінансування з 60 до 150 млн грн.
Для інших компаній, які вже адаптувалися до поточних умов, процентна ставка залишається на рівні 7% або 9% на інвестиційні потреби та підвищується до 13% річних на фінансування обігових коштів.
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Зобов’язання України перед МВФ: плани та реальність

Тетяна Сидорак
Тетяна Сидорак
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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