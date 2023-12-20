Фінансовий регулятор Швейцарії хоче посилити свої повноваження після краху Credit Suisse — Finance.ua

Фінансовий регулятор Швейцарії хоче посилити свої повноваження після краху Credit Suisse Сьогодні 19:15 — Фондовий ринок

Фінансовий регулятор Швейцарії хоче посилити свої повноваження після краху Credit Suisse

Фінансовий регулятор Швейцарії (FINMA) зажадав розширити свої юридичні повноваження і планує адаптацію після краху одного з найстаріших і найбільших швейцарських банків Credit Suisse.

Про це пише CNBC.

FINMA повідомило у своєму звіті, що досягло мети захисту платоспроможності Credit Suisse і забезпечення фінансової стабільності.

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Він також привернув увагу до «далекосяжних і агресивних заходів», вжитих у попередні роки для нагляду за банком і «виправлення недоліків, особливо в корпоративному управлінні банку, а також у його управлінні ризиками та культурі ризику».

Повідомляється, що з літа 2022 року FINMA радило банку вжити заходів для підготовки до надзвичайної ситуації, однак попередження залишилися без уваги.

«FINMA винесло низку уроків із цього досвіду. З одного боку, необхідна сильніша правова основа, зокрема таких інструментів, як режим старших менеджерів, право накладати штрафи та суворіші правила корпоративного управління. З іншого боку, FINMA також адаптує свій наглядовий підхід у певних галузях і посилить перевірку готовності до реалізації заходів зі стабілізації», — йдеться у звіті регулятора.

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У FINMA заявили, що стратегічні зміни, оголошені для зниження ризиків Credit Suisse, такі як скорочення розміру інвестиційного банку, зосередження уваги на бізнесі з управління активами та зниження волатильності доходів, не були реалізовані послідовно, а постійні скандали підірвали репутацію банку.

Нагадаємо, для того, щоб врятувати Credit Suisse, знадобилася грандіозна угода з конкуруючим банком UBS, яка була укладена в березні за посередництва швейцарської влади.

Під час краху керівники Credit Suisse пояснили втрату довіри панікою на ринку, викликаною крахом банку Silicon Valley Bank у США.

УНН За матеріалами:

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