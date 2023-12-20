Фінансовий регулятор Швейцарії хоче посилити свої повноваження після краху Credit Suisse — Finance.ua
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Фінансовий регулятор Швейцарії хоче посилити свої повноваження після краху Credit Suisse

Фондовий ринок
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Фінансовий регулятор Швейцарії хоче посилити свої повноваження після краху Credit Suisse
Фінансовий регулятор Швейцарії хоче посилити свої повноваження після краху Credit Suisse
Фінансовий регулятор Швейцарії (FINMA) зажадав розширити свої юридичні повноваження і планує адаптацію після краху одного з найстаріших і найбільших швейцарських банків Credit Suisse.
Про це пише CNBC.
FINMA повідомило у своєму звіті, що досягло мети захисту платоспроможності Credit Suisse і забезпечення фінансової стабільності.
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Він також привернув увагу до «далекосяжних і агресивних заходів», вжитих у попередні роки для нагляду за банком і «виправлення недоліків, особливо в корпоративному управлінні банку, а також у його управлінні ризиками та культурі ризику».
Повідомляється, що з літа 2022 року FINMA радило банку вжити заходів для підготовки до надзвичайної ситуації, однак попередження залишилися без уваги.
«FINMA винесло низку уроків із цього досвіду. З одного боку, необхідна сильніша правова основа, зокрема таких інструментів, як режим старших менеджерів, право накладати штрафи та суворіші правила корпоративного управління. З іншого боку, FINMA також адаптує свій наглядовий підхід у певних галузях і посилить перевірку готовності до реалізації заходів зі стабілізації», — йдеться у звіті регулятора.
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У FINMA заявили, що стратегічні зміни, оголошені для зниження ризиків Credit Suisse, такі як скорочення розміру інвестиційного банку, зосередження уваги на бізнесі з управління активами та зниження волатильності доходів, не були реалізовані послідовно, а постійні скандали підірвали репутацію банку.
Нагадаємо, для того, щоб врятувати Credit Suisse, знадобилася грандіозна угода з конкуруючим банком UBS, яка була укладена в березні за посередництва швейцарської влади.
Під час краху керівники Credit Suisse пояснили втрату довіри панікою на ринку, викликаною крахом банку Silicon Valley Bank у США.
За матеріалами:
УНН
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