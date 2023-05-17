Фінансовий аналітик розповів, як зміцнилася гривня з вересня 2022 року — Finance.ua

Фінансовий аналітик розповів, як зміцнилася гривня з вересня 2022 року Сьогодні 09:05 — Валюта

Фінансовий аналітик розповів, як зміцнилася гривня з вересня 2022 року

З вересня 2022 року, після того як готівковий курс стабілізувався після різкої девальвації Національним банком гривні на 25%, національна валюта зросла майже на 12%.

Такі підрахунки навів аналітик компанії «Центр біржових технологій» (ЦБТ) Максим Орищак у коментарі UBR.ua.

За його словами, на готівковому ринку в Україні за цей період подешевшав не лише долар, а й євро.

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«З вересня 2022 року українська гривня зросла по відношенню до долара на 11,6%, з 43 гривень до 38 гривень. Євро за аналогічний період демонструвало і падіння, і зростання, і безпосередньо з вересня минулого року ціна практично незмінна. Але якщо дивитися з початку року, навіть євро впав майже на 3% до 20 квітня, хоча в світі євро зростає», — прокоментував аналітик.

Він зазначив, що останній факт є аномальним, оскільки у світі євро зміцнюється відносно долара. З чого він робить висновок, що ослаблення іноземних валют на готівковому ринку в Україні пов’язане з феноменом міцної гривні.

«З початку року на біржах євро подорожчало на 2,6% до рівня 1,0950 до долара США. Виходить, що заслуга падіння долара та євро в Україні припадає лише на сильну гривню», — роблять висновки в ЦБТ.

Довідка Finance.ua:

протягом квітня коливання готівкового курсу відбувалися в межах 0,7%, а за підсумками місяця курс гривні до долара майже не змінився;

курс долара в Україні найбільше залежить від динаміки постачання міжнародної фінансової допомоги нашій державі. Тільки зупинка чи суттєва затримка фіндопомоги може призвести до катастрофічної девальвації гривні;

за прогнозом ректора Міжнародного інституту бізнесу Олександра Савченка, ми можемо закінчити війну з курсом, наприклад, 40 гривень за долар. А за кілька місяців після перемоги гривня почне своє посилення. Тобто курс буде 38, а потім і 36 за долар.

УБР За матеріалами:

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