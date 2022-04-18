Фінансові сервіси та банки, які допомагають українцям за кордоном — Finance.ua
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Фінансові сервіси та банки, які допомагають українцям за кордоном

Вчора 17:04Особисті фінанси
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Низка міжнародних фінансових та страхових установ, а також сервісів пішла на зустріч українцям, які опинилися в біді. Про це пише tripmydream.ua.
Вони пропонують пільгові умови відкриття рахунків та скасовують комісію за перекази:
  • Сервіси грошових переказів Western Union, TransferGo, Moneygram, Intelexpress та Ria Money Transfer не беруть плату за перекази в Україну.
  • Найбільша міжнародна електронна платіжна система PayPal розпочала роботу на українському ринку та не бере комісію за послуги.
  • Банк Revolut спростив для українців процес відкриття рахунку та тепер доступний в Україні.
  • Сервіс Wise (раніше TransferWise) скасував комісії за перекази у гривнях.
  • Польські банки Alior Bank, Bank Pocztowy, BNP Paribas, Credit Agricole, Getin Bank, mBank, Millenium Bank, Pekao SA, PKO Bank Polski, Santander Bank підготували для українців спрощену процедуру відкриття рахунків без стягнення комісій.
  • Польські страхові компанії Allianz, PZU, Ergo Hestia та Warta безкоштовно на місяць страхують авто українців, які приїхали до країни без «Зеленої картки».
  • Чеський банк ČSOB у разі відкриття рахунку надає допомогу у розмірі 2500 крон.
  • Іспанські банки Santander, Openbank, BBVA відкривають рахунки українцям без комісій за відкриття, обслуговування та закриття рахунку.

8 корисних порад, як розрахуватися за кордоном 💰

За матеріалами: Finance.ua
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