Фінансова грамотність для дітей: на Fin Blogger Award визначили блогерів, що навчають найкраще — Finance.ua

Фінансова грамотність для дітей: на Fin Blogger Award визначили блогерів, що навчають найкраще Сьогодні 12:33

Формувати здорові стосунки з грошима потрібно з раннього віку, адже це допоможе дітям засвоїти основні принципи ефективного управління грошима.

Так, вивчення фінансової грамотності в дитячому віці допомагає малюкам розуміти, що гроші мають цінність і вони потрібні для забезпечення потреб та досягнення цілей.

В Україні є чимало експертів, які допомагають навчати дітей фінансової грамотності, а хто з них став найкращим — визначили на Fin Blogger Award

За це звання боролися:

● Юлія Баткалова — засновниця школи фінансів «BY finance» , інвесторка, експертка програми «Ранок вдома»;

● Тетяна Боримська - інвесторка, фінансова радниця, власниця центру фінансової грамотності для дітей;

● Любомир Остапів — фінансист, партнер iPlan.ua, автор книги «Малюк та бюджет» ( проєкт Любомира для дітей ).

Пальму першості у номінації «Розвиток фінансової грамотності дітей» отримала засновниця школи фінансів «BY finance» Юлія Баткалова.

«Розвивати фінансову грамотність в Україні розпочинаючи з маленьких дітей — це мейнстрим. І мені хочеться, щоб усі дорослі, хто розвиває цю свою навичку не забували, що діти — це наше майбутнє. Змалку їм можна читати книжки про те, як працюють гроші та звідки їх беруть батьки», — поділилася Баткалова.

На сторінці в Instagram «BY finance» ділиться цікавими ребусами та легкими для дитячого сприйняття коміксами про гроші та фінансову систему.

Приклад одного з ребусів:

Про премію. Fin Blogger Award — церемонія нагородження найкращих фінансових блогів України. Її організатори — «Біржовий університет» та портал «Мінфін» — запросили на подію топових блогерів із ніші фінансів, аби відзначити справжніх професіоналів своєї справи.

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