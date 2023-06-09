Фінансова грамотність для дітей: на Fin Blogger Award визначили блогерів, що навчають найкраще — Finance.ua
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Фінансова грамотність для дітей: на Fin Blogger Award визначили блогерів, що навчають найкраще

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Формувати здорові стосунки з грошима потрібно з раннього віку, адже це допоможе дітям засвоїти основні принципи ефективного управління грошима.
Так, вивчення фінансової грамотності в дитячому віці допомагає малюкам розуміти, що гроші мають цінність і вони потрібні для забезпечення потреб та досягнення цілей.
В Україні є чимало експертів, які допомагають навчати дітей фінансової грамотності, а хто з них став найкращим — визначили на Fin Blogger Award.
За це звання боролися:
● Юлія Баткалова — засновниця школи фінансів «BY finance», інвесторка, експертка програми «Ранок вдома»;
● Тетяна Боримська - інвесторка, фінансова радниця, власниця центру фінансової грамотності для дітей;
● Любомир Остапів — фінансист, партнер iPlan.ua, автор книги «Малюк та бюджет» (проєкт Любомира для дітей).
Пальму першості у номінації «Розвиток фінансової грамотності дітей» отримала засновниця школи фінансів «BY finance» Юлія Баткалова.
«Розвивати фінансову грамотність в Україні розпочинаючи з маленьких дітей — це мейнстрим. І мені хочеться, щоб усі дорослі, хто розвиває цю свою навичку не забували, що діти — це наше майбутнє. Змалку їм можна читати книжки про те, як працюють гроші та звідки їх беруть батьки», — поділилася Баткалова.
Фінансова грамотність для дітей: на Fin Blogger Award визначили блогерів, що навчають найкраще
На сторінці в Instagram «BY finance» ділиться цікавими ребусами та легкими для дитячого сприйняття коміксами про гроші та фінансову систему.
Приклад одного з ребусів:
Фінансова грамотність для дітей: на Fin Blogger Award визначили блогерів, що навчають найкраще
Про премію. Fin Blogger Award — церемонія нагородження найкращих фінансових блогів України. Її організатори — «Біржовий університет» та портал «Мінфін» — запросили на подію топових блогерів із ніші фінансів, аби відзначити справжніх професіоналів своєї справи.
За матеріалами:
Finance.ua
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