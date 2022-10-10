Фінансова допомога громадянам України у Грузії: як і скільки можна отримати — Finance.ua

Фінансова допомога громадянам України у Грузії: як і скільки можна отримати Вчора 08:32 — Особисті фінанси

Фінансова допомога громадянам України у Грузії: як і скільки можна отримати

Міністерство закордонних справ Німеччини та благодійна організація ASB-SSK-UniteTogether ініціювали у Грузії запуск нової Програми фінансової підтримки українців Ukr Cash Transfer. Стартувала вона 10 вересня 2022 року та розрахована на тих біженців, які наразі проживають у Грузії та відносяться до груп вразливих категорій населення.

Хто може отримати допомогу

Оскільки Програма допомоги українцям ініційована недержавними фондами, кількість коштів обмежена. Заплановано надати підтримку 2400 українцям. Для того, щоб визначити саме ті родини, які потребують допомоги першочергово задані категорії вразливості.

Відповідно до правил програми, виплати надаються на кожного члена родини, якщо:

1. Ви українець, який рятується від війни, потребуєте фінансової допомоги та перебуваєте у Грузії з 01 лютого 2022 року.

2. Ваша родина або хоча б один з її членів відповідає критеріям вразливості:

• людина з обмеженими можливостями або тяжкохвора;

• людина старша 60 років;

• у Вашій родині троє або більше дітей;

• неповні сім’ї без постійного доходу.

Як подати заявку

Для того, щоб отримати фінансову допомогу — заповніть анкету за посиланням . Наразі триває верифікація даних українців, які подали заявки у вересні. Можливість заповнення реєстраційних анкет буде відновлена з 16 жовтня 2022 року. Заявку заповнює один представник сім’ї та реєструє всіх членів родини, які наразі перебувають у Грузії та претендують на допомогу.

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Анкети заповнені у жовтні будуть розглядатись для виплат у листопаді. Збір анкет буде відкритий впродовж усього періоду дії програми.

Після заповнення анкети з вами зв’яжеться представник UniteTogether для перевірки даних в рамках очної зустрічі претендента на допомогу з кураторами програми. Проводиться співбесіда у офісі благодійної організації UniteTogether, або координатор відвідає вас за місцем тимчасового проживання, у разі якщо ви не в змозі вільно переміщуватись. Процес перевірок триває 2 тижні, після чого ваші дані будуть передані для зарахування виплат.

Сума виплат

В рамках Програми UKR CASH TRANSFER українець отримає 6 виплат по 235 ларі (86 євро) на кожного члена родини.

Термін дії Програми — з жовтня по березень. Згідно умов у жовтні вам буде перерахована подвійна виплата, а останню ви отримаєте у лютому.

Звертаємо увагу, що отримувати фінансову допомогу можуть лише ті українці, які з жовтня 2022 до березня 2023 року будуть перебувати у Грузії. Для отримання виплат необхідно проходити щомісячну фізичну верифікацію.

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