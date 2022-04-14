Finance.ua запускає продаж карток технічної допомоги-Assistance — Finance.ua

Finance.ua запускає продаж карток технічної допомоги-Assistance

Вчора 11:30 — Особисті фінанси

Чудова новина для всіх автомобілістів України!

Тепер можна не турбуватися, що може не вистачити бензину в дорозі або проб’єте колесо у полі, адже Finance.ua запустив продаж карток технічної допомоги-Assistance з покриттям по всій Україні та Європі — вони стануть вашою підтримкою в дорозі 24/7.

Що це дасть?

З карткою Finance.ua Assistance ви можете звернутися за:

евакуацією авто до СТО/конкретного місця;

організаційною допомогою;



аварійним відкриттям дверей;



заміною колеса;



запуском двигуна;



доставкою пального до вашого місця перебування тощо.



Ці та інші послуги, залежно від обраного тарифу, будуть доступними для вас 24/7 — без вихідних та протягом усього року.

А для автомобілістів, які виїхали за кордон, ми підготували спеціальний тариф Standart Plus, покриття якого діє в Україні та Європі.

Переходьте за посиланням та купуйте картку допомоги від 1 грн/день: https://bit.ly/3GRYPuP

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