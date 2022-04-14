Finance.ua запускає продаж карток технічної допомоги-Assistance — Finance.ua
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Finance.ua запускає продаж карток технічної допомоги-Assistance

Вчора 11:30Особисті фінанси
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Чудова новина для всіх автомобілістів України!
Тепер можна не турбуватися, що може не вистачити бензину в дорозі або проб’єте колесо у полі, адже Finance.ua запустив продаж карток технічної допомоги-Assistance з покриттям по всій Україні та Європі — вони стануть вашою підтримкою в дорозі 24/7.
Finance.ua запускає продаж карток технічної допомоги-Assistance

Що це дасть?

З карткою Finance.ua Assistance ви можете звернутися за:
  • евакуацією авто до СТО/конкретного місця;
  • організаційною допомогою;
  • аварійним відкриттям дверей;
  • заміною колеса;
  • запуском двигуна;
  • доставкою пального до вашого місця перебування тощо.
Ці та інші послуги, залежно від обраного тарифу, будуть доступними для вас 24/7 — без вихідних та протягом усього року.
А для автомобілістів, які виїхали за кордон, ми підготували спеціальний тариф Standart Plus, покриття якого діє в Україні та Європі.
Переходьте за посиланням та купуйте картку допомоги від 1 грн/день: https://bit.ly/3GRYPuP
За матеріалами: Finance.ua
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