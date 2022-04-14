Finance.ua запускає продаж карток технічної допомоги-Assistance — Finance.ua

Тепер можна не турбуватися, що може не вистачити бензину в дорозі або проб’єте колесо у полі, адже Finance.ua запустив продаж карток технічної допомоги-Assistance з покриттям по всій Україні та Європі — вони стануть вашою підтримкою в дорозі 24/7.
Що це дасть?
З карткою Finance.ua Assistance ви можете звернутися за:
евакуацією авто до СТО/конкретного місця;
організаційною допомогою;
аварійним відкриттям дверей;
заміною колеса;
запуском двигуна;
доставкою пального до вашого місця перебування тощо.
Ці та інші послуги, залежно від обраного тарифу, будуть доступними для вас 24/7 — без вихідних та протягом усього року.
А для автомобілістів, які виїхали за кордон, ми підготували спеціальний тариф Standart Plus, покриття якого діє в Україні та Європі.